La nouvelle émission comique de M6, présentée par Gad Elmaleh, n'a pas réussi à s'imposer face au feuilleton policier de TF1.

Crédit : FRANCOIS LO PRESTI / AFP Gad Elmaleh inaugure le "Saturday Night Live" français

par Benjamin Pierret publié le 06/01/2017 à 09:37

La série française a signé un carton plein dans la soirée du 5 janvier 2017. Avec 6.9 millions de téléspectateurs, le feuilleton policier Section de recherches a permis à TF1 de récolter 26,9 % de part d'audience, s'imposant indéniablement comme la chaîne la plus regardée de la soirée.



Si le Saturday Night Live de Gad Elmaleh, très attendu par le public et la critique, voit M6 décrocher la deuxième marche du podium, la sixième chaîne reste malgré tout loin derrière : 2.9 millions de curieux, pour 13,2 % de part d'audience. France 2 se hisse en troisième position avec L'Émission politique : 1.9 millions de citoyens ont écouté Manuel Valls, soit 8,4 % de part d'audience.



France 3 réalise quant à elle un score honorable grâce à The Collection : 1.5 million de fans ont visionné le nouvel épisode de la série, soit 5,7 % de part d'audience. Enfin, la comédie Le Diable s'habille en Prada a attiré 1.2 million de personnes sur TMC, soit 5,2 % de part d'audience.