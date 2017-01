Audiences TV : "Mystère à l'opéra" et "New York : unité spéciale" ex aequo

Deux programmes ont passionné les téléspectateurs de manière quasiment égale dans la soirée du 4 janvier. Mystère à l'opéra, un téléfilm diffusé par France 2, a récolté 16,2 % de part d'audience grâce aux 3.9 millions de postes branchés sur la deuxième chaîne tandis que la série policière New York : unité spéciale a fédéré 16,1 % de part d'audience sur TF1 , avec 4.1 millions de fidèles . En troisième position, on retrouve M6 avec Recherche appartement ou maison : l'émission immobilière a passionné 3.4 millions de personnes, soit 14,0 % de part d'audience . France 3 réalise un score honorable avec Des racines et des ailes, visionné par 3 millions de passionnés, soit 13,1 % de part d'audience. Enfin, 1 million de cinéphiles ont regardé Tout ça pour ça sur Arte, un film de Claude Lelouch avec Fabrice Luchini .

