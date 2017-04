Kad Merad et Mélanie Doutey dans "RTT"

publié le 10/04/2017 à 09:34

Dans la soirée du dimanche 9 avril, les téléspectateurs ont largement préféré la comédie RTT avec Kad Merad et Mélanie Doutey sur TF1. Ils étaient 5,3 millions devant cette aventure signée Frédéric Berthe. TF1 enregistre une part d'audiences de 22,8%. Un peu plus loin la série Inspecteur Barnaby, qui en est à sa 19e saison, sur France 3 a réuni 3,4 millions de téléspectateurs. En troisième position, le blockbuster américain Cowboys et envahisseurs sur France 2 regardé par 2,8 millions de téléspectateurs, pour une part d'audiences de 9,7%.



Dimanche, c'est aussi le jour de diffusion de Capital. Le magazine de M6 a réuni 2 millions de téléspectateurs. Le film Hatari ! de Howard Hawks a été visionné par 846.000 téléspectateurs. Enfin, sur France 5, le documentaire Amande, les secrets d'un super-aliment a fait saliver 839.000 téléspectateurs, pour une part d'audiences 3,5%.