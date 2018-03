Thomas Pina, du VIllarreal (à gauche) et James Milner de Liverpool

publié le 29/04/2016 à 09:35

Falco domine les audiences du jeudi 28 avril sur TF1 en attirant 4,8 millions de téléspectateurs (20,7% de part d'audience). M6 arrive en seconde position avec Scorpion, qui rassemble 2,7 millions de personnes pour une part d'audience de 11,7%. 2,5 millions de téléspectateurs ont préféré France 2 et Envoyé Spécial qui effectue 11% de part d'audience. La série The Missing, diffusée sur France 3, attire 1,8 million de téléspectateurs (7,9% de part d'audience).



Côté TNT, deux scores sont à retenir. D'abord, celui des Visiteurs en Amérique. Si ce remake américain était relativement passé inaperçu en France au moment de sa sortie, il a réussi à attirer 1,3 millions de fans de Jean Reno et Christian Clavier lors de sa diffusion sur TMC, pour une part d'audience de 6%. La demi-finale de l'Europa League a permis à W9 de s'assurer une bonne audience, au dessus de la barre du million de téléspectateurs (4,8% de part d'audience) pour le match Villarreal-Liverpool.