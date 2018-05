publié le 10/05/2018 à 09:54

Meredith Grey n'a pas fini de séduire le public français. Dans la soirée du 9 mai, l"héroïne de la série américaine Grey's Anatomy, a rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs et téléspectatrices sur TF1. À cette occasion, la chaîne enregistre une part d'audience de 17,5%.



Un peu plus loin, le téléfilm Je suis coupable sur France 2 avec Bruno Debrandt et Chloé Lambert, a été regardé par 3,5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (16% de part d'audience). En troisième position, 39-45 La Guerre des enfants sur France 3 avec 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. La chaîne enregistre une part d'audience de 9,4%.

Enfin, le concert de Michael Gregorio diffusé sur M6 a fait chanter 1,7 million de téléspectateurs et téléspectatrices (8,7% de part d'audience). Le Burger Quiz présenté par Alain Chabat sur TMC a rassemblé de son côté 1,4 million de téléspectateurs et téléspectatrices. La chaîne enregistre une part d'audience de 6,4%.