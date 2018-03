Audiences TV : "Esprits Criminels" devance "L'Amour est dans le pré"

publié le 30/08/2016 à 09:44

Esprits Criminels n'est pas facilement détrônable, malgré les scandales qui ont marqué la série récemment, avec le départ de l'un de ses acteurs fétiches, Thomas Gibson, à cause de violences perpétrées contre un producteur. Malgré cette mauvaise presse, la série policière domine les audiences du lundi 29 août 2016, avec 4,8 millions de fidèles (19,6% de part d'audience) réunis sur TF1. La première chaîne se retrouve avec une petite longueur d'avance face à M6 et son émission-phare L'Amour est dans le pré, 4,6 millions de romantiques (19,1% de part d'audience) se sont passionnés pour les aventures de ces agriculteurs cherchant l'amour.



Sur la 3e marche du podium, on retrouve l'épisode pilote de La Trêve, enquête sur la mort d'un jeune footballeur d'origine africaine en Belgique, diffusée sur France 2 pour la première fois. Près de 3,4 millions de téléspectateurs (13,9% de part d'audience) lui ont laissé sa chance. Très loin derrière, on retrouve le film La fille du puisatier, avec Daniel Auteuil, qui a réuni 2,1 millions de téléspectateurs (9% de part d'audience) sur France 3. Enfin, un peu plus d'un million de personnes a regardé Le Transporteur sur TMC (4,2% de part d'audience).