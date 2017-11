publié le 30/11/2017 à 09:41

TF1 n'est pas prête de perdre sa première place dans le classement des audiences. Dans la soirée du mercredi 29 novembre, la première chaîne arrive de nouveau en tête avec Esprits criminels. La série américaine a rassemblé 5 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 20,6%.



Plus loin, On va s'aimer, un peu beaucoup la nouvelle série de France 2 a été regardée par 3,1 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 12,8% à cette occasion. Le magazine Des racines et des ailes sur France 3 a fait voyager 2,4 millions de téléspectateurs en Grèce (11,2% de part d'audience).

Nouvelle Star sur M6 a rassemblé 1,8 million de téléspectateurs pour une part d'audience de 9,3%. Enfin, le match PSG-Troyes sur C8 a été regardé par 1,6 million de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 7,2%.