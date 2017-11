Christophe Beaugrand co-présentera la finale de DALS

publié le 26/11/2017 à 14:00

Après 10 saisons à succès, Secret Story a fait sa rentrée sur TF1 et NT1 le 1er setpembre dernier pour une 11ème saison remplie de mystères. Pour cette nouvelle édition, la Voix a réservé une surprise de taille aux nouveaux candidats. La maison des secrets s'est transformée en Campus des secrets. Entre recherche d'indices, enquêtes et protection de leur secret, les habitants doivent faire preuve de patience, d'esprit d'analyse et de sens de déduction pour devenir les meilleurs enquêteurs et ainsi espérer remporter la victoire. Depuis 2 saisons maintenant, c'est Christophe Beaugrand qui est au commande de l'émission. Tous les jours lors du Débrief et le jeudi pendant le prime, l'animateur fait découvrir aux téléspectateurs le quotidien des candidats qu'ils vont suivre jusqu'à la finale qui aura lieu le 7 décembre prochain.

Christophe Beaugrand présente la 11e saison de "Secret Story" sur NT1

Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !