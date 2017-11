Laurent Delahousse souhaite réaliser un film avec Jean d’Ormesson

publié le 27/11/2017 à 13:50

Présenter le journal télévisé sur France 2 ne lui suffit plus. À 48 ans, Laurent Delahousse a des envies d’ailleurs. Des envies de salles obscures. Preuve en est, ce long entretien accordé à nos confrères du Journal du dimanche, ce 26 novembre.



Le journaliste y aborde son nouveau projet : réaliser un film sur le temps qui passe, et dont le premier rôle sera campé par l’académicien Jean d’Ormesson. Pour son double fictionnel, un écrivain en fin de vie, il est l’heure de faire le bilan de son existence, de se demander "s'il a vraiment écrit le chef-d'œuvre qu'il portait en lui".

Un grand saut ? Pas tant que cela : il nous semble bon de rappeler que Laurent Delahousse n’est pas que journaliste et présentateur de JT. Il est aussi réalisateur et producteur de documentaires, tant pour France Télévisions que par le biais de Magnéto Presse, sa propre entreprise. Autrement dit, il connaît déjà toutes les ficelles de l’image, le pouvoir du montage, etc.



À voir si cette reconversion s’annonce à temps plein ou ne sera qu’une corde de plus à un arc déjà fourni.