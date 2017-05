publié le 26/05/2017 à 09:27

Carton plein pour TF1 lors de la soirée du jeudi 25 mai. Alice Nevers, le juge est une femme permet à la chaîne de s'imposer sur la concurrence, en totalisant 23,7% de part d'audience, soit près de 4,9 millions de téléspectateurs. Une série française qui passionne toujours, tout comme son héroïne, incarnée par Marine Delterme et ce, même après quinze saisons.



En seconde position des audiences du jeudi 25 mai, on retrouve TMC, qui diffusait La 7e compagnie au clair de lune. Un classique de Robert Lamoureux, avec Jean Lefebvre et Pierre Mondy, sorti en 1977, rassemble toujours autant de nostalgiques, qui étaient plus de 2 millions devant leur télévision, soit 9.8% de part d'audience.

Vient ensuite M6, qui proposait le film Lone Ranger, naissance d'un héros. Un programme choisi par près de 1,9 million de téléspectateurs, soit 10.5% de part d'audience. France 3, avec le long-métrage Le Passe totalise 1,6 million de curieux, soit 8.2% de part d'audience. Déception pour Envoyé Spécial, sur France 2, qui a attiré 1,2 million de téléspectateurs, soit 7.5% de part d'audience.