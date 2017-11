Armel Le Cléac'h dans A La Bonne Heure

publié le 09/11/2017 à 12:30

Premier marin à avoir terminé trois fois le Vendée Globe sur le podium, Armel Le Cléac'h sort Le prix de la victoire chez Robert Laffont. Dans cet ouvrage, le skipper revient sur son parcours d'homme mais aussi de navigateur et nous raconte sa victoire lors de la huitième édition de la célèbre course à la voile en janvier dernier.

"Le prix de la victoire" d'Armel Le Cléac'h chez Robert Laffont

74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Armel Le Cléac'h pour boucler son troisième Vendée Globe. En accostant aux Sables-d'Olonne le 19 janvier 2017, le skippeur a battu de presque quatre jours le précédent record. Un exploit qui lui assure déjà une place de choix dans le panthéon de la voile française.

Mais, rentré dans sa Bretagne natale, Armel Le Cléac'h a aujourd'hui encore du mal à revenir sur terre. Vagues démentielles, bateau qui chavire, conditions de survie dantesques, tensions au sommet avec ses rivaux... il n'a rien oublié de la fureur du Vendée Globe.

"D'abord il y a eu la chute, interminable. Lorsque le navire s'est couché, le poste de barre se trouvait à quinze mètres au-dessus des vagues... L'impact de mon corps sur l'eau a provoqué en moi une explosion de mille étoiles qui s'est prolongée alors que je m'enfonçais dans des profondeurs obscures. Mes poumons étaient sur le point d'exploser à l'instant ou, enfin, j'ai pu respirer. Dans la nuit, malgré mes yeux brûlés par l'eau de mer, j'ai entraperçu trois fuseaux blancs : mon bateau reposait à l'envers dans la houle." Armel Le Cléac'h Partager la citation





Dans le sillage de son succès, qui a mis fin à cette malédiction d'éternel second, c'est avant tout le parcours d'un homme qui se révèle dans ce livre, celui d'un marin qui se consacre corps et âme à sa passion, d'un vrai teigneux. Un "Chacal", comme on le surnomme dans le milieu...



