Après avoir été au cœur d'une polémique pour avoir soulevé la jupe de Nolwenn Leroy dans Salut les terriens !, Laurent Baffie a présenté des excuses, à sa façon. La séquence a été diffusée sous forme de teasing sur les réseaux sociaux. Enregistré jeudi 28 septembre, le prochain numéro sera diffusé ce samedi soir sur C8.



Vêtu d'une camisole blanche, Laurent Baffie arrive sur le plateau et entame son mea culpa : "Je voudrais m’excuser, j’ai fait quelque chose de pas bien. J’ai touché à la jupe d’une fille, ce n’est pas bien, avoue-t-il. Je le sais, je l’ai expliqué à mes enfants. Du coup, j’ai consulté et le psy m’a conseillé ce petit vêtement mi-saison qui va m’empêcher de faire pas mal de conneries."

Il adresse ensuite un message à la chanteuse Nolwenn Leroy : "Je voudrais m’excuser auprès de Nolwenn Leroy. Elle est venue défendre un album formidable et on ne lui parle que de ça. C’est un peu chiant pour elle", a-t-il regretté.

Je comprends les filles choquées par ce geste Laurent Baffie





"Et moi qui suis très sensible à la cause des femmes battues, je sais que la prochaine fois que je vais prendre la parole pour parler de ça, on va me jeter la séquence à la gueule. Donc j’aurai beaucoup moins de crédit." Et d’assurer sur un ton plus sérieux : "Je comprends les filles choquées par ce geste. Je ne le ferai plus."



La chanteuse avait tout de suite réagi lors de l'émission : "Je tiens à le préciser, je laisse faire parce que c'est Laurent et que c'est mon ami". "On se connaît depuis longtemps, c'est pour ça que je le laisse mettre sa main sur ma cuisse, faut quand même l'expliquer aux téléspectateurs parce que sinon...", avait ensuite répété Nolwenn Leroy.





Samedi 23 septembre, après la diffusion de l'émission, une cinquantaine de personnes ont envoyé des signalements au Conseil supérieur de l'audiovisuel, jugeant la séquence déplacée. Le régulateur a ouvert une enquête contre la chaîne C8.