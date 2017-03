Adèle Exarchopoulos dévoile être enceinte de son premier enfant

publié le 08/03/2017 à 16:49

Adèle Exarchopoulos affiche fièrement son ventre rond. La jeune actrice française a profité du défilé Louis Vuitton, organisé mardi 7 mars au musée du Louvre, pour dévoiler sa grossesse. La comédienne révélée dans La Vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche, Palme d'or 2013, a ensuite confirmé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram avec une photo de profil mettant en valeur son "baby bump".



Le cliché, simplement accompagné de la mention "Before the show" (donc pris avant l’événement Louis Vuitton), a ravi les fans de la star. Il compte déjà plus de 58.000 "J'aime" et plus de 3.600 commentaires. Très influente et active sur les réseaux sociaux, Adèle Exarchopoulos a également retweeté sur son compte Twitter plusieurs messages évoquant sa grossesse.

Pour le moment, l'actrice de 23 ans n'a pas révélé l'identité du père de son futur enfant. Mais, elle s'affiche toujours sur son compte Instagram avec le rappeur Morgan Frémont dit Doums, 33 ans. Adèle avait officialisé sa relation avec le membre du collectif L'Entourage lors du dernier Festival de Cannes. Les bonnes nouvelles se suivent. En janvier dernier, Léa Seydoux, sa partenaire dans La Vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2 a donné naissance à un petit garçon.

Before the show @louisvuitton @nicolasghesquiere Glam : @camilleseydoux @anglomamakeup @leilaabel Une publication partagée par adeleexarchopoulos (@adeleexarchopoulos) le 7 Mars 2017 à 11h00 PST

March 7 - Paris Fashion Week - Louis Vuitton Show. https://t.co/jykSEKk3Aj pic.twitter.com/MHS4e6eIC0 — Adèle Exarchopoulos (@AdeleExarOff) March 8, 2017

Côté cinéma, Adèle Exarchopoulos a tournée dans le The Last Face, le dernier long-métrage de Sean Penn, présenté en sélection officielle lors du dernier Festival de Cannes. La star est également au casting du drame Le Fidèle réalisé par Michael R. Roskam avec Matthias Schoenaerts, qui doit sortir prochainement.