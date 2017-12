Vivre avec un animal rend-il plus heureux ?

publié le 21/12/2017 à 07:00

Nos animaux domestiques sont souvent considérés comme des membres à part entière de la famille... Leur présence aurait un impact positif sur notre santé, tant mentale que physique. En plus de nous apporter de l'amour et un réel lien affectif, les bienfaits de la vie aux côtés de nos compagnons à poils et à plumes ne s'arrêteraient pas là : anti-stress, remède contre la solitude et l'ennui, soutien lors de la maladie ou la dépression, développement psychique et social de l'enfant, sens des responsabilités... Pourquoi les animaux sont-ils source de bien-être ?



Invités

- Hélène Gateau : vétérinaire et spécialiste des animaux pour l'émission "Midi en France", chroniqueuse dans l'émission "Vincent de 5 à 7" sur RTL et auteure de "Tout sur votre chat" et "Tout sur votre chien", éditions Albin Michel



Tout sur votre chat

Tout sur votre chien

- Marc Giraud : naturaliste, chroniqueur et auteur de "Les animaux en bord de chemin", éditions Delachaux et Niestlé, "Félins", éditions Hachette et "La petite bergère des loups", avec Mymi Doinet, éditions Belin



Les animaux en bord de chemin

Félins

La petite bergère des loups

