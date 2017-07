En 2017, la France compte 14 millions de personnes à la retraite. Il en est qui n’y pensent jamais…Certains l’attendent toute leur vie…D’autres la redoutent… Ce repos bien mérité est une page de vie qui permet de suivre ses aspirations personnelles donc de se recentrer sur soi mais aussi de profiter de son entourage et de prendre le temps de vivre . Cependant, cette période n'est pas toujours simple à accepter avec la peur du vieillissement et de la mise à l'écart de la vie sociale . Comment bien préparer sa retraite ? Que faire de tout ce temps libre ?

Retraite, est-ce une fin ou un début ?

L'espérance de vie augmente en France (82 ans en moyenne) et de plus en plus de personnes vont pouvoir profiter 15, 20 voire 30 ans de leur retraite. Un nouveau chapitre s'ouvre dans "On est fait pour s'entendre" !

