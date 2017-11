Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

- Caroline Kruse : conseillère conjugale et familiale, auteure de "Comment continuer à se parler, à s'aimer, à se désirer", éditions Marabout

Intrusive, jalouse, possessive ou donneuse de leçon : la belle-mère a souvent une image hostile qui lui colle à la peau . Difficile de créer une complicité avec elle sans faire face à des difficultés d'entente voire une rivalité avec le gendre ou la belle-fille... Chaque geste (même innocent) de belle-maman peut être mal interprété et considéré comme une provocation et vice-versa ... Nous nous retrouvons donc tiraillés entre deux personnes chères à notre cœur, incapables d'instaurer une juste distance afin d'apaiser les tensions. Pourtant, il est aussi de jolis exemples de relations ... Pourquoi les belles-mères ont-elles une si mauvaise image ? Le problème est-il exclusivement féminin ? Quid des beaux-pères ? Quelle place les beaux-parents doivent-ils occuper dans la vie d'un couple ?

Relations familiales : les belles-mères doivent-elles se remettre en question ?

Les belles-mères sont souvent la cible de moqueries et de préjugés… On enterre la hache de guerre dans "On est fait pour s'entendre" !

