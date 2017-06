Quels sont les bienfaits du vélo ?

publié le 27/06/2017 à 07:00

Le vélo est une activité accessible à tous, de 7 à 77 ans et au delà. Cette discipline économique, écologique et pratique est une belle alternative pour les personnes allergiques au sport. Elle peut s'exercer en solo, en famille ou entre amis, à la campagne comme en ville (de nombreuses municipalités proposent notamment des vélos en location) et allie entrainement et plaisir. Elle a par ailleurs de grandes vertus et des effets bénéfiques sur notre santé. Pourquoi le vélo a-t-il le vent en poupe ? Existe-t-il des contre-indications ?



Invités

- Anne Vaisman, rédactrice en chef Magazine de Maxi

Maxi Juin 2017

- Damien Mascret, médecin et sexologue

Livre : "Dico-guide de votre santé" (Éditions Leduc.s)



Dico-guide de votre santé (Éditions Leduc.s)

