Que peut-on découvrir grâce à son arbre généalogique ?

La généalogie passionne ! Ne dit-on pas que pour savoir où l'on va, il est important de savoir d'où l'on vient ? Faire des recherches peut s’apparenter à une véritable enquête, avec l’excitation (ou parfois la déception) de découvrir des destins hors du commun. Et grâce à l’avènement d'Internet, construire son arbre généalogique est devenu bien plus simple qu'auparavant. Peut-on tous établir notre arbre généalogique ? Comment procéder ? Jusqu'où peut-on remonter ? Est-il possible de découvrir que notre voisin de palier ou une célébrité sont des cousins éloignés ?

- Marie-Odile Mergnac, auteur, historienne, généalogiste et organisatrice du "Salon de généalogie" qui aura lieu les 10 et 11 mars 2017 à la Mairie du 15ème (à Paris), auteur de "Atlas des noms de famille"

- Yann Guillerm, spécialiste de généalogie et créateur du site guide-généalogie.com, auteur de "Retrouver ses ancêtres bretons" (Éditions Archives & cultures)

Ouvrage commun : "Faire son arbre généalogique par internet" (Éditions Archives & Culture)

