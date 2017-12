Nouvel An 2018 : comment assurer la décoration en dernière minute

publié le 31/12/2017 à 10:01

Pour le réveillon, la décoration fait partie de la fête, c’est super important. C’est comme si vous faisiez une soirée sans musique ou juste avec des chips. On vous explique comment sauver votre soirée si vous n’avez pas pensé à gérer le dossier décoration.



Avec la nappe en papier, il y a du boulot mais rien d’impossible. On prend un rouleau et de la peinture et on trace un grand trait de couleur, comme un chemin de table. Et si on n’a ni rouleau, ni peinture, on prend ses crayons feutre et on décore. On fait un carré dans lequel on posera l’assiette, ce sera un set de table fait maison, en plus vous pourrez écrire le prénom de la personne. Un marque place géant.

Si vous avez des assiettes en papier, faites-les valser. Dîner dans des assiettes en carton ce n’est pas possible. Allez chercher de vraies assiettes chez vos voisins, débrouillez-vous et les assiettes en carton, c’est pour la déco ! Mettez de l’adhésif double face au dos et fixez-les au mur. Toutes une ribambelle d’assiettes blanches sur le mur, effet garanti.

Et pour donner un air de fête à la table : quelques verres en l’envers. Des verres à pied qu’on retourne pour faire comme des cloches et sous chaque cloche on pose un petit jouet pour un coté régressif : une tête de Barbie, un Playmobil, une mini peluche... Ou alors plus chic, du coton avec une fleur tout simplement posée dessus, sans la tige évidement. Rajoutez un lumignon en LED si en avez sous la main.



Vous pouvez décorer les carafes d’eau : vous faites rouler le haut du goulot dans du jus de citron puis ensuite du sucre cristallisé pour leur donner un coté givré. Du sucre et du citron, vous en forcément dans vos placards et frigos. Et pour que la fête soit réussie, pensez à tamiser les éclairages, et installez la table avec le buffet au milieu de la pièce. Il faut toujours commencer par le buffet au centre de la pièce, qui réduit l’espace, les invités sont obligés de se mélanger, de se rencontrer grâce à la promiscuité. Une fois que la mayonnaise a pris et que vous voulez danser, vous poussez le buffet le long du mur. C’est un truc infaillible.

Brocante : les ronds de serviette

C'est un problème de géométrie bien connu qui fait référence au volume restant d’une boule à laquelle on a retiré une section cylindrique en son centre. Ce fameux problème se nomme en réalité le problème du rond de serviette. Vous l’aurez compris, ce n’est pas de calcul mathématique dont il est question, mais des véritables ronds de serviettes qui seront du plus bel effet sur vos tables de réception ce soir.



Des serviettes de table, parlons en justement puisqu’elles existent depuis l’antiquité romaine. Au 13ème siècle elles étaient collectives et mesuraient jusqu’à 4 mètres de long. Vous conviendrez qu’utiliser un immense rond de serviette pour une telle étoffe n’aurait pas été forcément très pratique. Ce n’est qu’à partir du 19ème siècle que les serviettes deviennent plus petites mais surtout individuelles et que le besoin d’un objet pour les identifier devient nécessaire. Cet anneau fait d’abord son apparition dans les familles bourgeoises avant de se populariser. Le rond de serviette devient un indicateur de la prospérité du foyer avec la vaisselle et le linge de maison. Il fait souvent partie des trousseaux de mariage et est également offert aux jeunes enfants, tradition qui perdure encore de nos jours.



Sur les brocantes, vous trouverez une myriade de ronds de serviettes qui reviennent furieusement à la mode. Qu’ils soient en bois, en os, en étain, en métal argenté, en cuivre, en laiton ou en porcelaine. Mais ce sont ceux en argent qui sont les plus recherchés. Et savoir différencier l’argent massif du simple métal argenté de moindre valeur est souvent compliqué. Mon conseil, lors de vos pérégrinations, est de vous munir d’une simple loupe et de faire la chasse aux poinçons. Il en existe malheureusement des milliers et apprendre à les reconnaître fera l’objet d’une prochaine chronique. Pour l’heure, focalisez-vous sur les poinçons à tête de minerve, la déesse de la guerre et de la sagesse qui porte un casque, et sur ceux à tête de sanglier ou représentant un crabe. Là, c’est de l’argent massif garanti.



Plus étonnant : un rond de serviette en tôle lithographiée de l’exposition universelle de 1900 représentant la vue extérieure du Grand palais. Son prix de 75 euros est tout de même bien plus élevé que la majorité des ronds de serviettes en argent qui se négocient entre 15 et 30 euros. Ceux en simple métal eux, débutent à quelques euros.

Cuisine : que faire avec simples huîtres ?

Pour ceux qui ont prévu quelques belles huîtres pour ce soir, voici une ou deux idées pour les twister gentiment, et provoquer ainsi un effet "wahou". Si vous avez fait un votre foie gras maison, s’il vous en reste par hasard, vous mettez simplement quelques très fins copeaux de foie gras sur vos huîtres ouvertes, un tour de poivre noir au moulin, c’est un accord terre-mer assez intéressant, et un jeu de textures vraiment pas banal.



Autre idée, avec des huîtres spéciales, comme on les appelle, ce sont celles qui ont toujours une belle mâche. Il faut prendre un calibre 2, si on aime vraiment ce style d’huîtres. Sinon, des 3, ça fera l’affaire, ne vous inquiétez pas. Une fois ouverte, vous en faites un petit condiment, super simple à préparer. Imaginez par exemple une brunoise de concombre, c’est à dire quelques tranches de concombres retaillées en tout petits cubes, vous les assaisonnez avec quelques œufs de saumon et une goutte de sauce soja, et vous mettez ça sur vos huîtres, une cuillère à café, et ça aussi c’est aussi un jeu de textures franchement agréable et très rafraîchissant.



L'idée c’est que deux petits ingrédients de rien du tout peuvent quand même vous faire un effet bœuf. Tenez, par exemple : un clin d’œil à la fameuse huître saucisse qu’on adore tous quand on se balade du côté du bassin d’Arcachon, et qu’on commence, enfin, à trouver un peu à Paris. Ce qu’on va commencer par faire, c’est tailler quelques tranches un peu épaisses d’un chorizo, pas trop fort, et pas trop sec. Vous hachez ensuite ces tranches grossièrement, pour obtenir une charpie de chorizo, que vous allez mettre à la poêle, sur un feu vif, jusqu’à ce que ça vous fasse des petits morceaux bien croustillants. Vous les égouttez ensuite sur du Sopalin, et vous ouvrez à présent des fruits de la passion, dont vous récupérez le jus et les graines. Les huîtres sont ouvertes, leur première eau vidée, on met simplement dans chacune d’elles une demi cuillère à café de chorizo croustillant, un peu de fruits de la passion, on gobe ça d’un coup, et là ping pong dans la bouche, ça croque, ça a du peps, c’est acidulé, iodé, fumé, c’est géant. Et là-dessus, évidemment, champagne, pour fêter l’arrivée imminente de 2018.

Jardin : le lierre, super décoration

Les feuilles de lierre sont radieuses sur nos tables. Mais aussi dans nos jardins. Une plante pleine de bonnes surprises. Déjà, les graines de lierre sont la roue de secours des oiseaux granivores. Chose que l'on apprend dans le dernier fascicule de la Hulotte, cette revue culte des fans de nature.



Très riches en nutriments, elles les sauvent en fin d’hiver, quand les bonnes baies sucrées et graines tendres ont déjà été mangées. Le lierre, c’est ce qui reste dans le garde-manger quand la nature maigrit. Ce qui permet de passer la "soudure" entre l’hiver et le réveil du printemps. Sans lui bien des petits oiseaux disparaîtraient. En plus, c’est une des rares plantes qui gardent leur feuillage à l’ombre, 12 mois sur 12.



Si le jardinier fait une éclaircie, le soleil le fera pousser comme un dératé jusqu’à ce qu’il butte sur un mur, un tronc ou un simple poteau. Qu’il va escalader. Certains lierres vont jusqu’à 30 mètres de haut sur des chênes centenaires. On croit même qu'ils les étouffent, mais c’est faux. Le lierre s’agrippe sur les troncs sans les blesser. Arbre et lierre vivent comme des colocataires bien élevés. Ils se respectent et ne se nuisent pas.



Il y a certes parfois des moments où le lierre est casse-pied, quand il envahit un tantinet. Mais le jardinier peut faire la police. Tout cela vous l’apprendrez dans ce numéro de la Hulotte. Et dans le suivant qui paraîtra bientôt. La hulotte ne s’achète pas en kiosque. On s’abonne. C’est facile, l’abonnement coûte 30 euros pour six numéros. On peut acheter aussi les anciens numéros, il y en a 105, tous merveilleusement illustrés. Si vous êtes en retard d’un cadeau, c’est une super idée.



La Hulotte, 8 rue de l'Église CS 70002

08240 Boult-aux-Bois

03.24.30.01.30