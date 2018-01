Comment apprendre à s’aimer ?

publié le 18/01/2018 à 07:00

S'aimer soi-même et faire preuve d'assurance n'est pas toujours chose aisée. Pourtant, loin de l'égocentrisme et de la prétention, cette estime personnelle est indispensable à l'épanouissement et au bien-être. Elle a des effets bénéfiques évidents au quotidien (motivation, ambition, dépassement de soi, prise de risques...) et permettrait de s'accepter, de se respecter, se comprendre et d'apprendre à se connaître. L'amour de soi s'acquiert-il dès l'enfance ? Peut-on le retrouver après un traumatisme ? De quelle façon réparer nos failles narcissiques ?







Invités

- Cécile Guéret : thérapeute Gestalt

- Fabrice Midal : philosophe, écrivain et enseignant de la méditation, auteur de "Sauvez votre peau ! Devenez narcissique", éditions Flammarion



Sauvez votre peau ! Devenez narcissique

