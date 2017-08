publié le 23/08/2017 à 17:00

Vous aimez le Galaxy S8 et S8+ de Samsung ? Vous aimerez probablement le Galaxy Note 8 du constructeur coréen tant il reprend dans son design et son fonctionnement toutes les caractéristiques du smartphone haut de gamme de Samsung.



On retrouve le sublime écran Infinity Display de 6,3 pouces Quad HD+ en Super Amoled avec des noirs toujours aussi profonds et des couleurs très vives. Trop grand ? Pas vraiment tant on s'habitue rapidement aux écrans plus imposants s'ils restent maniables. D'après Samsung, 50% des écrans des téléphones feront plus de 5,5 pouces d'ici 2020. La tendance est là et ils entendent bien la suivre.

Le Note 7 est devenu un accident industriel à cause de ses batteries explosives. Le Note 8 disposera d'une batterie plus modeste et très sécurisée à 3.300 mAh, un peu moins que le s8+ à 3.500. Samsung ne prendra plus de risque avant longtemps sur les batteries.



En terme de poids et de taille, le Note 8 est un cheveu plus large que le Galaxy S8+ (162.5 x 74,8 x 8.6 mm pour 195 grammes). La seule différence de design ? Des coins légèrement moins arrondis que seuls les yeux les plus affûtés remarqueront. Pas d'angles tranchants, rassurez-vous. L'absence de bordures de l'écran et son étroitesse rendent toutefois l'appareil très agréable à tenir, même si vous avez de petites mains. On le remarquera dans la poche de votre jean mais l'appareil n'a rien de monstrueux.

Le stylet, compagnon indispensable

"Instant Message" pourra transmettre vos dessins à vos proches Crédit : RTL

Qui dit "Note" dit stylet. Le "S Pen" est de retour en bas de la phablette et se retire en un clic. Elle n'a pas besoin de batterie et fonctionne toujours avec la même technologie magnétique. Le S Pen (résistant à l'eau, à la poussière et avec un niveau de pression de 4,096) est toujours aussi précis et rapide lors de la prise de note.



Au rayon des nouveautés vous pourrez écrire des messages, dessiner des courbes ou des itinéraires qui seront envoyés à vos contacts en respectant vos mouvements. Samsung a baptisé cette création de .gif de "Live message". Vous pourrez aussi prendre des notes qui s'intégreront directement sur votre écran d'accueil "Always on display". Idéal pour des mémo ou une listes de courses.

Deux capteurs photo stabilisés

L'appareil photo double du Note 8 Crédit : RTL

La principale innovation dans la gamme de Samsung est l'apparition d'un double capteur photo à l'arrière comme le faisait certains de ces concurrents. Ces deux lentilles (12 millions de pixels, avec autofocus, F 2.4, et le grand angle de 12 millions de pixels également et une focale à 1.7) permettront des grands angles, des vidéos et des photos bien plus stables (les deux lentilles sont stabilisées) ainsi que la création d'un effet de flou autour de vos sujets. Vous pourrez retrouver l'effet de profondeur de champs des appareils reflex. Mieux encore vous pourrez gérer le flou pendant la capture mais aussi après, dans la galerie.



Naturellement un troisième appareil est toujours présent à l'avant du téléphone pour prendre vos plus beaux selfies.

Puissance égale et quelques innovations

Pas de révolution incroyable du côté de la puissance. Le Note 8 se situe dans le haut du panier avec 6 Gb de RAM, un processeur gravé en 10 nm. De quoi rivaliser sans rougir avec les smartphones les plus performants du marché. On pourra s'attendre à des performances proches du S8 pour les vidéos, la fluidité des applications et des jeux et le traitement du multi-tâches. Lors de notre prise en main, tout était parfaitement fluide mais nous n'avons pas eu l'occasion de pousser le téléphone dans ses retranchements.



La durée de vie de la batterie sera aussi un élément qui nécessitera de plus amples tests même si le processeur devrait mieux gérer les tâches et permettre une bonne journée d'autonomie.

Vous pourrez combiner deux applications pour qu'elles se lancent en même temps Crédit : RTL

Côté logiciel, Samsung prévoit une meilleure sécurité avec la mise à jour de son système Knox 2.9. Bixby, l'assistant des nouveaux Galaxy est aussi présent avec une touche dédiée. sur le côté gauche. Il n'est cependant bien déployé qu'aux États-Unis et en Corée. Les Français devront encore patienter.



Il sera aussi possible d’appairer deux applications ensemble pour qu'elles se lancent simultanément sur un écran divisé en deux en un clic. Très utile si vous voulez, par exemple, lancer une application musicale et Google Maps d'un geste dans votre voiture. Vous pourrez composer vous même ces duos à l'infini.



De plus, vous pourrez faire glisser les éléments d'une appli à l'autre, en écran splité. Idéal pour mettre vos photos dans un mail directement par exemple.

Couleurs, "cadeau" et prix

Les Note 8 en bleu, noir et or. Crédit : RTL

L'appareil sera disponible dans deux couleurs principalement en Europe : or et noir. Un bleu est aussi attendu en édition limité et un argent devrait être disponible sur d'autres marché. Pas de versions différentes en fonction de la mémoire, vous pourrez de toute façon l'étendre à volonté avec des carte micro SD comme dans les autres smartphones de la marque. Une faculté toujours très appréciée.



Le Note 8 pourra, comme le S8, se connecter sur un dock pour devenir un vrai PC grâce au Samsung Dex. Subtilité de ce lancement : les consommateurs qui précommanderont le Note 8 recevront le Dex gratuitement. Soit 159 euros d'économie. Pour une machine à 1.009 euros ce sera certainement une économie des plus intéressantes.