CLICS À LA UNE - Des têtes de personnalités politiques ont d'ores et déjà été détournées à l'aide de cette application qui cartonne en Asie.

> Meitu, l'application qui vous fait ressembler à un personnage d'anime japonais Crédit Image : Twitter @Papapishu Crédit Média : Julien Absalon Télécharger

par Julien Absalon publié le 19/01/2017 à 23:42

C'est l'application qui commence à monter. Meitu, téléchargeable gratuitement sur les plateformes AppStore (iOS) et Google Play (Android), permet aux utilisateurs de smartphone de retoucher leurs selfies ou les portraits d'autrui. Comme le souligne Numerama, Meitu cartonne sur l'Internet asiatique en ayant déjà convaincu 450 millions d'utilisateurs.



L'appli, venue tout droit de Chine, donne en effet la possibilité d'appliquer des filtres sur les photos. Là où elle excelle, c'est dans la capacité à donner un air presque typique des personnages d'animes japonais. Autrement dit, l'application peut vous conférer un maquillage très kitsch, avec une peau lissée et très pâle, des joues roses bonbon et des yeux particulièrement grossis et arrondis. Et autour de votre tête, il est possible d'ajouter des petites bulles brillantes et d'autres effet assez clinquants...



Le plus étonnant, c'est que des utilisateurs ont décidé d'utiliser l'application pour modifier (ou défigurer) le visage de personnalités politiques. Aux États-Unis, Donald Trump n'y a pas échappé. Et en France, il y a aussi des détournements avec des candidats à la présidentielle...