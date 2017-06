publié le 29/06/2017 à 11:48

C'est le plus grand, le plus monstrueux objet flottant que l'homme a construit jusqu'alors. Le "Prélude" est un énorme paquebot à la coque rouge. Il mesure 488 mètres de long. C'est plus que le "Harmony of the Seas". Le porte-avions Charles-de-Gaulle, à côté, n'est pas un rafiot, mais il est deux fois plus petit. Le "Prélude" fait 90 mètres de hauteur. La construction dans un port de Corée est en train de s'achever (jusqu'à 6.000 ouvriers y ont œuvré).



Dans quelques heures - c'est une information RTL -, des remorqueurs de haute mer ultra-puissants, capables de faire bouger à eux-seuls le poids de plusieurs tours Eiffel, vont emmener en mer cette ville flottante qui sera opérée par Shell. Trente jours de navigation au large des Philippines, de l'Indonésie puis de l'Australie, où l'usine va s'ancrer à 250 kilomètres des côtes au-dessus d'un champ de gaz sous-marin.

Beaucoup moins cher qu'une plateforme

Imaginons que vous deveniez pétrolier. Vous allez devoir installer une plateforme pétrolière en mer, puis tirer un pipeline jusqu'à la côte, construire une usine de liquéfaction pour transformer le gaz, puis créer un port sans doute, des routes aussi, et un aéroport. Car il y a des chances que vous soyez dans un pays ou une zone qui manque d'infrastructures. Là, tout va se faire en mer. Les méthaniers se rempliront en s'accrochant sur des bras de chargement.



Le "Prélude" 488 mètres de long pour 90 mètres de hauteur Crédit : Shell / TechnipFMC

C'est beaucoup moins cher. C'est plus facile d'obtenir les permis d’exploitation. Pour implanter une usine, il faut négocier avec les autorités locales. Là, pas besoin de demander son avis aux baleines. Autre intérêt : l'usine flottante est facilement délocalisable. Vous pourrez la bouger une fois que votre champ de gaz est épuisé.

"Ça ne coulera pas !"

Est-ce que ça peut sombrer ? "Il est certain que ça ne coulera jamais", assure depuis son bureau en Corée le papa de ce monstre marin. Alain Poincheval, directeur du projet mené par la société TechnipFMC, reconnait qu'effectivement la construction de cette ville flottante peut s'apparenter, quelque part, à des défis dignes de la conquête spatiale. "On peut dire, nous à notre échelle, qu'on a marché sur Mars. Le cahier des charges est de résister à des cyclones de classe 5, c'est 300 à 400 kilomètres/heure de vent", explique-t-il. Il a fallu notamment trouver des systèmes et des matériaux un peu flexibles, car sur l'eau la plateforme va onduler comme un spaghetti.



L'usine flottante devrait commencer à produire à la fin de l’année. Elle fournira 3,6 millions de tonnes de gaz liquéfiés par an. Le gaz est notamment destiné au Japon, qui compense ainsi l'arrêt de certaines centrales nucléaires depuis l'accident de Fukushima.