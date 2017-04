La Nasa va faire de nouvelles révélations sur la recherche de la vie extraterrestre

publié le 12/04/2017 à 19:17

Reine du suspense, la Nasa en dit juste assez pour préserver le mystère autour de ses nouvelles révélations et alimenter les fantasmes charriés par la quête de la vie extraterrestre. Un mois et demi après avoir révélé la découverte d'un chapelet d'exoplanètes dont trois sont potentiellement susceptibles d'abriter la vie, l’agence spatiale américaine va tenir une conférence de presse jeudi 13 avril afin de révéler de nouveaux résultats de recherches sur les mondes océaniques de notre système solaire et sur la quête de la vie au-delà de la Terre. Organisée au sigèe de la Nasa à Washington, la conférence sera diffusée en direct à partir de 20 heures (heure de Paris) sur la chaîne de télévision et sur le site web de l’agence. Il sera possible de poser des questions aux experts et journalistes présents sur place à travers le fil Twitter #AskNASA.



Les dernières données de la sonde Cassini et du télescope Hubble

Les informations que la Nasa s’apprête à dévoiler sont issues des observations de la sonde Cassini, en orbite autour de Saturne depuis 2004 et dont la mission s’achève en septembre, et du télescope spatial Hubble. Ces nouveaux éléments "nous aideront à mieux préparer de futures explorations des mondes océaniques, comme la mission Europa Clipper, dont le lancement est prévu en 2020, et plus largement la recherche de la vie extraterrestre", écrit l’agence sur son site Internet. "Pendant le temps passé autour de Saturne, Cassini a fait d’innombrables découvertes d’importance, dont un océan global avec des signes d’une activité hydrothermale sur l’iconique lune glacée Encelade, et des mers de méthane liquide sur Titan", ajoute-t-elle.



Un océan glacé sur Europe ?

La sonde Europa Clipper doit s’envoler dans trois ans pour se placer en orbite autour d’Europe, l’un des 67 satellites naturels de Jupiter, en 2026. D’une taille légèrement inférieure à la lune, Europe intrigue les scientifiques depuis plusieurs années car il abrite un environnement potentiellement habitable sous sa surface glacée. Selon les dernières observations, il pourrait posséder un océan de cent kilomètres de profondeur, contenant entre deux et trois fois plus d’eau que la Terre, et est donc, hormis la Terre, l’un des meilleurs candidats à la présence d’une vie extraterrestre au sein de notre système solaire.