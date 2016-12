Apple pourrait lancer un iPhone édition spéciale en 2017

Ce modèle premium viendrait chapeauter la nouvelle gamme pour le dixième anniversaire de l'iPhone.

Crédit : AFP L'iPhone 7 Plus a été présenté par Apple le mercredi 7 septembre 2016

par Benjamin Hue publié le 21/12/2016 à 20:41

Quelques mois après le lancement de l'iPhone 7, tous les regards sont déjà tournés vers son successeur. À l'issue d'une année 2016 compliquée, qui a vu Apple terminer un exercice fiscal en berne pour la première fois depuis quinze ans, le prochain flagship de la marque à la pomme aura la double tâche de célébrer le dixième anniversaire de l'iPhone et de replacer le groupe sur le terrain de l'innovation.



Les informations livrées par les analystes et les sources proches des chaînes de productions permettent déjà d'esquisser les contours de ce téléphone de rupture. Une tendance se fait de plus en plus précise : contrairement aux années précédentes, Apple pourrait lancer trois modèles en 2017. Avancée par l'analyste taïwanais Ming-Chi Kuo, la thèse a trouvé un nouvel écho favorable dans la presse asiatique ces derniers jours, rapporte Apple Insider.

Un iPhone "Ferrari" pour son dixième anniversaire

Le site cnBeta assure avoir mis la main sur des documents provenant d'une chaîne d'approvisionnement d'Apple en Asie de l'est. Le document suggère que la firme de Cupertino prévoit de lancer trois modèles, désignés D20, D21 et D22. Les coupes schématiques de l'intérieur du troisième modèle montrent une implantation totalement différente de la carte mère, divisée en deux unités distinctes, laissant présager une édition spéciale.



Ce line-up de trois modèles accrédite la thèse selon laquelle Apple prévoit de lancer deux versions améliorées de l'iPhone 7, ainsi qu'un modèle premium bénéficiant de technologies plus pointues pour célébrer les dix ans de l'iPhone. Ce modèle disposerait d'un écran OLED sans bordure incurvé sur les tranches, serait dénué de bouton Home physique et logé dans une coque en verre trempé. Le projet serait baptisé "Ferrari" en interne.

Charge sans-fil, écrans sans bords et effet bokeh

Contraint par des questions d'approvisionnement, Apple pourrait réserver les écrans OLED à son modèle le plus cher. Les deux autres versions devraient embarquer des écrans LCD de 4,7 et 5,5 pouces et profiter d'une meilleure optimisation en rognant sur les bordures des appareils.



À défaut de généraliser le double capteur photo, Apple pourrait intégrer la fonction portrait avec flou d'arrière-plan aux trois modèles en appliquant une technologie de photographie en 3D aux capteurs produits par LG. L'ouverture de l'iPhone à la charge sans-fil et à la réalité augmentée, à travers l'application photo, sont également évoquées.