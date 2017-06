et Loïc Farge

publié le 13/06/2017 à 09:17

C'est une nouvelle étape dans la construction européenne : avec la fin de l'itinérance au sein de l'Union, le jeudi 15 juin, les Européens en voyage pourront désormais appeler et surfer sur leur smartphone sans se soucier de leur facture téléphonique. C'est la fin de ce qu'on appelle le "roaming".



Les appels, les messages et la connexion Internet seront-ils au même prix au niveau de l'UE ? "Pas exactement", répond Stéphane Dubreuil, spécialiste européen des télécoms, président de Stallych Consulting. "Certains opérateurs ont anticipé cette date du 15 juin", note-t-il. "La date n'est pas concernée par cette décision de la Commission européenne : il y a un plafond et aucun prix n'est fixé", poursuit le spécialiste.

Il y a par ailleurs des exceptions géographiques. "Les Balkans ne sont pas dedans, alors que des pays qui ne devraient pas y être s'y trouvent, comme l'Islande ou le Liechtenstein", explique Stéphane Dubreuil. Il rappelle au passage qu'en matière de téléphonie, "les prix en France ont baissé de 92% en dix ans".