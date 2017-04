publié le 04/04/2017 à 20:02

Encore du nouveau sur Facebook. Certains utilisateurs de l’application mobile du réseau social ont vu une nouvelle icône en forme de fusée prendre place dans la barre de menu inférieure entre l’icône des demandes en ami et celle du fil d’actualité.



Cette nouvelle rubrique, testée auprès d’un large panel d’utilisateurs au niveau mondial, renferme une timeline alternative qui propose de découvrir "des milliers de publications, photos et vidéos de Facebook". Elle renvoie vers des articles, des photos, des vidéos et autres flux populaires provenant de sites et pages auxquels l’utilisateur n’est pas abonné. Il s’agit d’une sorte de rubrique "Explorer" comme le proposent déjà Instagram ou Twitter.

Sortir les utilisateurs de leur bulle d'information

Cette nouvelle rubrique permet à Facebook de mettre en avant des contenus auxquels ses utilisateurs n’auraient pas eu accès normalement. Cela ressemble à une réponse aux critiques essuyées par le réseau social après la campagne présidentielle américaine. Le site de Mark Zuckerberg avait été accusé d’avoir favorisé l’élection de Donald Trump en enfermant ses utilisateurs dans des bulles de filtres au sein desquelles ils ne trouvaient jamais d’informations contradictoires et se complaisaient dans une pensée unique.

Facebook teste une nouvelle rubrique

Facebook n'a pas confirmé si cette nouvelle fonction est appelée à devenir pérenne. Un porte-parole de la société a seulement expliqué à TechCrunch que le réseau social "testait un fil d'actualité complémentaire comprenant des articles, vidéos et photos populaires personnalisés pour chaque utilisateurs en fonction de contenus susceptibles de l'intéresser". Une expérimentation similaire avait déjà été menée auprès d’une partie des utilisateurs en avril 2016.

Je suis le seul à avoir cette fonction ? (La fusée en bas) #Facebook pic.twitter.com/scf43eYwbM — toodeesteve (@toodeesteve) March 5, 2017

Nouveautés en série

Facebook multiplie les expérimentations ces derniers temps. Le réseau social accueille depuis quelques jours les "stories", un outil créé par un Snapchat permettant de partager une photo ou une courte vidéo, personnalisable avec des filtres, du texte et des dessins, pendant 24 heures, à l'ensemble de ses contacts.



Facebook permet aussi à certains de ses utilisateurs de poster des statuts colorés et met à la disposition de l'ensemble de ses membres tout un lot de nouveaux filtres à travers l'appareil photo de son application mobile.