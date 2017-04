publié le 24/04/2017 à 18:55

Un nouveau concurrent pour la RATP, Google Maps et CityMapper dans la capitale. Apple prend désormais en compte les transports en commun parisiens dans son application Plans, fournie avec l'iPhone, l'iPad et le Mac. Paris est la première ville française à en bénéficier. Parisiens et touristes peuvent désormais chercher le meilleur itinéraire depuis l'application à travers les lignes de métro, de bus et de RER ainsi que les lignes SNCF d'Île-de-France et les Transiliens. L'application couvre également les stations de recharge Autolib et les stations Velib'. Les itinéraires sont mis à jour en fonction des perturbations signalées par la RATP et sur les réseaux sociaux.



Troisième application de cartographie la plus utilisée sur mobile en France avec 6 millions d'utilisateurs, derrière Google Maps (11 millions) et Waze (7 millions), Plans fait face à une concurrence implantée depuis plusieurs années. Google Maps et CityMapper ont l'avantage de couvrir presque toutes les villes de l'Hexagone. Raillée pour son manque de fiabilité à son lancement en 2012, l'application installée par défaut sur les appareils de la marque à la pomme s'est perfectionnée avec le temps. Apple avait ouvert un centre dédié à Plans en Inde et racheté une société finlandaise spécialisée dans la cartographie l'an dernier.

Comme le précise Le Figaro, Apple met en avant le fait que son application respecte la vie privée de ses utilisateurs, en ne retenant ni le lieu de départ ni le l'arrivée, quand certaines applications concurrentes s'autorisent à communiquer des informations sur les trajets de leurs utilisateurs à des tiers.