publié le 15/07/2017 à 07:40

En 2049, cela fait déjà une vingtaine d'années qu'on est capable de rejoindre la planète rouge. Les pionniers marsonautes avaient d'ailleurs touché le sol, mais n'avaient pas pu y rester en raison des conditions particulièrement hostiles que l'on trouve là-bas. C'était pourtant déjà un exploit comme le soulignait, à l'époque, le professeur Gérard Hooft.



"Ma première impression fut que c'était un projet extraordinaire fait par des gens qui avaient une vision et de l'imagination. Mais, ma première réaction a été, comme tout le monde : ça ne marchera jamais !", affirmait le prix Nobel de physique en 1999, qui soutenait ce projet baptisé "Mars-One".



En 2049, c'est l'un des hommes les plus riches de la planète qui décide d'installer son QG sur Mars pendant quatre mois. C'est le rêve de sa vie. Elon Musk a fait fortune avec le système de paiement sur internet PayPal. Il a révolutionné le monde de l'automobile avec Tesla.

Le 14 septembre 2049, il est âgé de 78 ans et il s'envole pour Mars. Deux ans avant cette mission, la société Redworks a envoyé sur Mars des bulldozers et des imprimantes 3D pour fabriquer les futurs locaux de la société d'Elon Musk. Ce dernier a pu s'installer tout de suite dans ses nouveaux appartements. Tout n'est pas réglé pour autant en arrivant, car il est impossible de vivre sur Mars sans précaution. La Nasa développe d'ailleurs un programme baptisé GeneLab pour étudier l'évolution du corps humain en apesanteur.



On va profiter de cette mission au long cours pour suivre les états d'âme des visiteurs de Mars. On teste leur humeur pour voir s'ils dépriment, car on ne sait pas comment l'humain réagit pendant si longtemps loin de la Terre, en apesanteur et dans un espace confiné. Elon Musk est venu voir si on peut aller encore plus loin dans la conquête spatiale en utilisant Mars comme une escale. Quatre mois de brainstorming où il envoie des directives par mails tous les matins à ses équipes sur Terre et continue de diriger son entreprise.