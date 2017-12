Call Me By Your Name Bande Annonce (2018) VOSTFR

publié le 29/12/2017 à 07:15

Entre les nombreux festivals de cinéma qui distillent les films, les annonces alléchantes et les sorties anticipées américaines, on peut d'ores et déjà se réjouir de l'arrivée de 2018. Parmi les centaines de films qui feront l'actualité, nous en avons sélectionnés 16 que les amoureux des salles obscures pourraient être tenter d'aller voir en 2018.



Drame, thrillers, comédies... Film d'animation, américains, japonais... Films de grands réalisateurs ou de créateurs plus confidentiels, nous avons sélectionnés les titres qui attirent notre curiosité et qui ont déjà récoltés les louanges des critiques internationaux et autres académies et jurys prestigieux.

Naturellement, les blockbusters chargés de baguettes magiques, de vaisseaux spatiaux et de capes de super-héros seront aussi au programme de 2018. La rédaction de RTL Super vous a concocté une sélection toute particulière sur ce registre qui ne manquera pas de réaliser des scores prodigieux au box-office.

"Call Me By Your Name"

Écrit, produit et réalisé par le réalisateur Luca Guadagnino, Call Me By Your Name est l’adaptation du roman américain éponyme d'André Aciman. Il raconte l'histoire d'amour entre un adolescent de 17 ans et un jeune doctorant de 24 ans dans une villa italienne.



Le film a fait forte impression dans les festivals où il a été présenté. Le couple joué par Armie Hammer et Timothée Chamalet ensorcelle les spectateurs. Le film est déjà pressenti pour remporter un grand nombre de récompenses dans les prochaines cérémonies de 2018 comme les Golden Globes où il a été nommé plusieurs fois. Le film est attendu dans les salles le 28 février 2018.

"3 Billboards, les Panneaux de la Vengeance"

Une mère excédée réclame justice. Après la mort de sa fille, Mildred Hayes veut que la police et sa communauté l'entende et trouve le responsable. Elle décide de faire placarder 3 immenses messages sur des panneaux le bord d'une route. Elle voulait attirer l'attention ? Le chef de la police, les médias, ses voisins... tous ont entendu son message. Mais seront-ils prêts à supporter sa rage ?



Ce film de Martin McDonagh (Bons baisers de Bruges)a notamment remporté le Prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise et le Prix du public lors du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Le film est attendu dans les salles le 17 janvier 2018.

"La Forme de l'eau"

Un peu de fantastique pour pimenter l'année avec le dernier long-métrange signé Guillermo del Toro. Les amoureux du Labyrinthe de Pan ou la série The Strain doivent attendre février avec impatience. La Forme de l'eau raconte la découverte d'Elisa et Zelda, deux employées d'un laboratoire du gouvernement. Une créature aquatique semble retenue pour certaines expériences et un lien va se former entre Elisa (Sally Hawkins) et l'homme amphibie (interprété par Doug Jones). L'émotion et l'étrangeté dominent ce film porté par les compliments des critiques américains.



Le film est attendu dans les salles le 21 février 2018.

"Ma vie avec John F. Donovan"

Dix ans après la mort d'une star de la télé américaine, un jeune acteur se plonge dans ses souvenirs et les lettres qu'il lui envoyait. La célébrité, le magnétisme, le monde du cinéma, la brutalité de la presse, la honte, la gloire et le déclin... Pour sûr les thèmes du prochain film de Xavier Dolan feront vibrer certaines cordes sensibles à Hollywood.



L'attente autour du prochain film du réalisateur de Mommy n'est pas exagérée. Le casting de Ma vie avec John F. Donovan a de quoi faire pâlir la concurrence : Kit Harington, Jessica Chastain, Kathy Bates, Susan Sarandon, Bella Thorne, Chris Zylka, Michael Gambon, Natalie Portman... Un casting six étoiles.

Oh and I almost forgot... pic.twitter.com/XEGHSGsRhu — Xavier Dolan (@XDolan) 8 septembre 2017

Seules quelques photographies des coulisses du film et les sublimes affiches ont été révélées. La date de sortie est toujours inconnue mais nous espérons voir Ma vie avec John F. Donovan en 2018. Il sera peut-être le film qui offrira au réalisateur québécois une Palme ou un Oscar.

"Lady Bird"

Le film de Greta Gerwig (que l'on a pu voir devant la caméra dans Greenberg, Frances Ha ou Jackie) est l'un des plus célébrés de cette fin 2017 aux États-Unis. Time magazine l'a classé dans sa liste des 10 meilleurs film de l'année et il a été nommé 4 fois pour la prochaine édition des Golden Globes.



Lady Bird nous fait expérimenter la relation tendue entre Christine McPherson et sa mère. Un film plein d'amour, de dispute et de quête de soi salué par la critique et le public. Le film a conservé pendant des semaine un score parfait de 100% sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes avant de chuter à la note de... 99% de satisfaction. Le film sortira dans les salles françaises le 28 février 2018.

"Vers la lumière"

La réalisatrice japonaise Naomi Kawase a pu vous faire pleurer dans son prodigieux film Les délices de Tokyo. Une nouvelle fois, son cinéma se prépare à nous serrer le cœur dans un Japon moderne où la brutalité du quotidien rencontre la pureté des émotions et la beauté de la nature.



Le film raconte la rencontre entre Misako, une jeune femme qui passe sa vie à décrire des scènes pour l'audiodescription des films et un photographe qui perd la vue. Entre bonté et colère, la lutte est acharnée. Sélectionné lors du dernier Festival de Cannes, Vers la lumière sortira le 10 janvier 2018.

"Le Retour de Mary Poppins"

Énorme casting pour la suite du film culte de Walt Disney Mary Poppins. Emily Blunt reprend le rôle de la célèbre nanny joué avec brio par Julie Andrews en 1964. Elle retrouvera Meryl Streep avec laquelle elle avait joué dans Le Diable s'habille en Prada ainsi que l'acteur et compositeur de talent Lin-Manuel Miranda (à qui l'on doit la comédie musicale triomphante Hamilton) et Ben Whishaw (Le Parfum, Bright Star et le nouveau Q des derniers films James Bond).

La première image d'Emily Blunt en "Mary Poppins", en salles le 25 décembre 2018 Crédit : Disney

Mary Poppins retrouvera le jeune Michael désormais adulte et père de trois enfants. L'occasion de retrouver sa magie, ses chansons, un certain allumeur de réverbères et même de nouveau personnages comme la cousine de Mary : Topsy (Meryl Streep). Le Retour de Mary Poppins ne manquera pas de séduire les enfants et les plus grands à l’approche de Noël le 19 décembre 2018.

"Pentagon Papers"

Meryl Streep et Tom Hanks incarnent la première directrice du Washington Post, Katharine Graham et son rédacteur en chef, Ben Bradlee. Au programme de ce film originellement baptisé The Post : la révélation dans des manipulations de plusieurs présidents des États-Unis pour masquer des affaires sensibles et une lutte incroyable pour les publier malgré les pressions politiques et judiciaires. Pentagon Papers sortira en France le 24 janvier 2018.

"Moi, Tonya"

Un biopic drôle et explosif tenu par Margot Robbie dans le rôle de la patineuse artistique Tonya Harding, la première championne a avoir réussi un triple axel en compétition. Elle est devenue une athlète de haut niveau grâce (ou à cause) de l’éducation sans pitié de sa mère alcoolique. Tonya Harding est aussi connue pour son implication plus ou moins indirecte dans l'agression d'une rivale, Nancy Kerrigan, lors des Jeux Olympiques de 1994.



Une histoire rocambolesque racontée dans un film nommé trois fois aux Golden Globes et dans les salles obscures le 21 février 2018.

"Ni juge, ni soumise"

La juge Anne Gruwez a été suivie pendant 3 ans par les réalisateurs Jean Libon et Yves Hinant dans le plus pur style des documentaires de l'émission culte StripTease. Pas de commentaires, simplement les séquences pures, montées sans musique et des dialogues parfaitement exquis.



Auditions, visites de scènes de crimes, audiences... Tout est hallucinant. "Ce n'est pas du cinéma, c'est pire". Rendez-vous est pris en salles le 7 février 2018.

"Bohemian Rhapsody"

Rami Malek incarne Freddie Mercury dans "Bohemian Rhapsody" Crédit : Nick Delaney/Fox via "Entertainment Weekly"

L'année 2018 se terminera sur un biopic du chanteur et leader de Queen, Freddie Mercury. C'est l'acteur Rami Malek (héros de la série Mr. Robot) qui incarnera l'artiste à la célèbre moustache.



Le film n'évoquera pas toute la vie du chanteur et reste à savoir si toutes les facettes de sa personnalité seront exploitées. Bohemian Rhapsody entend couvrir la vie de Freddie Mercury de la formation de Queen à Londres en 1970 à sa production au concert Live Aid en 1985. Un film à découvrir le 26 décembre 2018.

"Ocean's 8"

Exit George Clooney, Brad Pitt et consorts. Cette suite de la saga des Ocean's ne mettra en avant qu'un groupe de voleuses composé par la sœur de Danny Ocean : Debbie (Sandra Bullock). Aidée par Lou (Cate Blanchett), Debbie va réunir des femmes talentueuses afin de dérober du cou de Daphné Kluger (Anne Hathaway) un spectaculaire collier de diamants.



Le film est un joli prétexte pour réunir de grands noms du cinéma, de la musique et de la télévision : Helena Bonham Carter (Big Fish, Harry Potter), Sarah Paulson (American Crime Story, Carol), Mindy Kaling (The Office), Awkwafina et Rihanna. Ocean's 8 est attendu dans les salles françaises le mercredi 13 juin 2018.

"Love, Simon"

Avant les mois d'été, vous pourrez profiter de Love, Simon. Précisement le 20 juin 2018 en France. Le jeune Nick Robinson (Jurassic World, La 5ème vague) incarne Simon un adolescent homosexuel qui dissimule tant bien que mal son orientation sexuelle à son entourage.



Ce teen-movie a tout de la patte Nos étoiles contraires (adaptation à succès du film éponyme écrit par le chouchou des éditeurs de romans pour jeunes adultes John Green). Le parallèle va jusqu'à la police choisie pour l'affiche du film. Ce n'est sans doute pas un hasard puisque l'équipe de production est la même. Les fans de John Green ou de séries comme 13 Reasons Why devraient y trouver leur compte.



"Mary et la fleur de sorcière"

Si les films d'animation des studios Ghibli et de Hayao Miyazaki vous manquaient, vous serez ravis d'apprendre que Mary et la fleur de sorcière viendra "étancher votre soif le 21 février 2018. Ce film est la création d'un ancien du prestigieux studio derrière Princesse Mononoké ou Le Voyage de Chihiro : Hiromasa Yonebayashi. Comme réalisateur, il a déjà conquis le coeur des amoureux de l'animation japonaise avec Arriety, le petit monde des chapardeurs et Souvenirs de Marnie.



Cette fois, il s'intéresse à Mary, une petite fille qui va se découvrir des pouvoirs magiques en cueillant une fleur mystérieuse. Ses nouveaux dons lui ouvriront les portes d'une école de magie réputée : Endor.



"Beach Rats"

Beach Rats raconte la vie de Frankie. un adolescent qui passe ses journées un été entre son père malade, sa mère obsédée à l'idée qu'il se trouve une petite amie, sa bande d'amis peu recommandables et des flirts numériques avec des hommes plus âgés que lui. Ce film d'eliza Hittman a recu 5 nominations lors du Festival américain de Deauville en 2017 et l'Ibis d'or du meilleur scénario au festival de La Baule.



Sensualité, obscurité, anxiété et tristesse mènent la danse. Une date de sortie française n'a pas encore été dévoilée mais le film devrait arriver dans nos salles au courant de l'année 2018.

"Marie Madeleine"

Le 28 mars 2018, Garth Davis (Lion, Top of The Lake) nous invite à une relecture de la vie mystérieuse de Marie Madeleine, la célèbre compagne de Jésus. Ancienne prostituée ? Épouse cachée du Christ ? L'Apôtre des Apôtres ? Le personnage suscite fascination et controverses depuis deux millénaires.



Rooney Mara sera Marie-Madeleine et Joaquin Phoenix interprétera Jésus de Nazareth. Une légende à redécouvrir le 28 mars 2018 au cinéma.