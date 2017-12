publié le 20/12/2017 à 12:06

Cette semaine, 12 films sortent sur nos écrans à la veille des vacances de fin d'année. Tout d'abord un revenant : Jumanji. Vous vous souvenez sans doute du film de 1995 dans lequel Robin Williams incarnait la victime d'un jeu de société ensorcelé qui l'avait gardé prisonnier pendant des années et qui en réussissant à s'évader avec complicité jeunes joueurs et libérait toutes créatures enfermées avec lui ?



22 ans après, on change les règles : cette fois ce sont des ados qui vont être absorbés par le jeu Jumanji. Ils se retrouvent alors dans la peau de personnages de jeu vidéo, en pleine jungle... Mission ? Gagner sous peine de rester définitivement à l'intérieur... Il y a de l'action, des effets spéciaux, des gags et une belle idée : ce sont des acteurs totalement différents physiquement de leurs personnages qui les jouent. Exemple, Dwayne Johnson alias The Rock dans la peau d'un ado timide et peureux.

Ce mercredi 20 décembre sort aussi le film d'animation Ferdinand consacré à un taureau amoureux des fleurs, qui refuse de devenir une bête de corrida. Adaptation d'un conte paru en 1936 qui militait pour le pacifisme, interdit "bizarrement" par les régimes hitlérien, mussolinnien et franquiste... Résultat amusant qui aurait peut-être mérité plus de folie notamment dans les personnages secondaires, comme ces 3 chevaux pur sang allemands qui s'expriment comme Karl Lagerfeld.

Le choc de cette fin d'année : "A Ghost Story"

Ce film pourrait bien être l'un des deux chefs d'oeuvre 2017 avec La La Land. A Ghost Story ("Une histoire de fantôme") avait enthousiasmé le dernier festival du film américain de Deauville. Le pitch : un couple emménage dans sa maison, s'aime, se dispute, se réconcilie, avant que l'homme se tue dans un accident de voiture.



Son spectre va revenir sur les lieux de son bonheur disparu et assister au temps qui passe : le deuil de sa compagne, son départ pour une autre vie, l'arrivée de nouveaux habitants. Lui attend, attend, espère et reste seul. Visuellement, A Ghost Story est une merveille, entre Miyazaki et Spielberg, avec une idée de génie : représenter un fantôme par un drap percé de deux yeux. C'est bouleversant, fascinant, dérangeant : un immense moment de cinéma. Ne le ratez pas, tout comme sa BO, remarquable elle aussi.

Également au programme : 4 romans oubliés des prix pour Noël

Chaque année, le livre est l'un des cadeaux les plus offerts à Noël. Mais quel roman choisir ? Comment éviter le traditionnel prix Goncourt, faire preuve d'originalité, être sûr de plaire ?



Laissez-vous tenter vous propose d'excellents romans oubliés par les prix littéraires de l'automne, à commencer par celui de Marc Dugain, Ils vont tuer Robert Kennedy (Gallimard), une vertigineuse plongée dans l'Amérique des années 60 et l'assassinat des frères Kennedy. Ce double mystère ne cesse d'obséder l'écrivain.



Deuxième idée cadeau, Bakhita de Véronique Olmi (Albin Michel). Favorite du prix Goncourt, du Goncourt des lycéens et du Femina mais battue à chaque fois d'une voix. Dommage et injuste car c'est une lecture passionnante et émouvante que la vie de cette petite esclave née au Soudan, qui finira par connaitre la liberté et deviendra la première sainte noire et africaine.



Autre candidat malheureux de l'automne, pourtant présent sur toutes les listes de prix, François-Henri Désérable, auteur de Un certain M. Piekielny, roman au charme irrésistible dans lequel il enquête sur ce M. Piekielny, personnage discret du célèbre roman de Romain Gary, La Promesse de l'aube. Ce roman est un petit bijou, léger, mélancolique, énigmatique édité par Gallimard.



Un dernier livre a toutes les chances de faire l'unanimité au pied du sapin. La découverte et le succès inattendu de l'année, La Tresse (Grasset), le premier roman de Laetitia Colombani ou l'histoire bouleversante de Smita, l'Indienne, Julia, la Sicilienne et Sarah, la Canadienne qu'une mèche de cheveu réunira sans même qu'elles le sachent. Un bel hommage à la soif de liberté des femmes.

Et le premier album de Jean-Baptiste Maunier

Jean-Baptiste Maunier de retour avec son premier album, Nuits Revolver. Treize ans après Les Choristes, le jeune chanteur vient de boucler son premier enregistrement. Un album résolument pop. Lorie Pester publie quant à elle son huitième disque.





