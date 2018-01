VIDÉO - "L'Île aux chiens" de Wes Anderson se dévoile dans une bande-annonce

publié le 10/01/2018 à 18:42

Les amoureux de Fantastic Mr. Fox, le long-métrage de Wes Anderson sorti en 2010 vont certainement se jeter avec gourmandise sur L'Île aux chiens. Toujours pensé par le réalisateur américain au style visuel connu et reconnu, L'Île aux chiens reprend une technique d'animation en volume.



Différente du papier des premiers Walt Disney ou de l'animation numérique de Pixar, l'animation en volume consiste à donner vie à des objets inanimés, filmés et déplacés à la main ou par des mécanismes. Cette technique ancienne du "stop motion" était l’un des premiers effets spéciaux de l'histoire du cinéma (King Kong, Star Wars...) et elle donne aux films une âme toute particulière, enfantine et artisanale. Récemment, les studios Aardman Animations avec Wallace et Gromit et Chicken Run ou encore Tim Burton avec Les Noces funèbres ont installé ce genre.

Dans L'Île aux chiens, Wes Anderson nous emmène dans un Japon dystopique où un maire d'une mégalopole fictive a décidé d'exiler tous les chiens dans une île décharge pour protéger la population d'une grippe canine. Atari, un courageux garçon de 12 ans, décide de partir en quête de son ami à quatre pattes qu'il croit perdu sur l'île. Aidé d'une bande de cinq chiens attachants, ils recherchent le fidèle Spots. une aventure qui leurs fera découvrir une funeste conspiration.



L'Île aux chiens est attendu dans les salles françaises en avril 2018.