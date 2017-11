publié le 16/11/2017 à 14:16

"Au bout du compte, beaucoup de choses ont été écrites sur mon point de vue et mon ressenti, tout le monde sait ce que je pense parce que je ne cache rien". Gal Gadot s'est enfin exprimée au sujet de la rumeur selon laquelle l'actrice et interprète de la super-héroïne aurait fait pression pour que Brett Ratner ne revienne pas dans la production du second volet des aventures cinématographiques de Wonder Woman.



Sur la plateau de l'émission Today, diffusée via la chaîne américaine NBC, Gal Gadot a ainsi confié sa "vérité", mercredi 15 novembre : "Il y a tellement de monde impliqué dans la production d'un film, ce n'est pas seulement moi, et nous avions tous le même sentiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde savait ce qu'il était juste de faire", a ajouté l'actrice israélienne, assurant également que ce n'était pas elle la cause du renvoi de Brett Ratner.

"La décision était prise avant la publication de cet article", a-t-elle expliqué en faisant référence à l'information dévoilée par les journalistes américains de Page Six.

WATCH: Gal Gadot responds to report she didn’t want to work with Brett Ratner, who has faced sexual harassment allegations, on next installment of Wonder Woman pic.twitter.com/rBuSH2CE2Z — TODAY (@TODAYshow) 15 novembre 2017

7 actrices l'accusent de harcèlement sexuel

Brett Ratner, l'homme derrière X-Men : L'Affrontement final, Rush Hour ou la série Breaking Bad est en effet visé par plusieurs témoignages. Il a fait plusieurs réflexions homophobes et a été accusé de viol par une ancienne collaboratrice et de harcèlement sexuel par 7 autres femmes dont les actrices Olivia Munn, Natasha Henstridge et Ellen Page.



Il aurait déclaré en parlant de cette dernière à une autre actrice : "Tu devrais la baiser pour lui faire comprendre qu'elle est gay". Outre la qualité de la remarque, Ellen Page a expliqué s'être sentie "violée" puisqu'elle n'avait pas encore fait le choix de déclarer son homosexualité. La journaliste du Jewish Journal, Danielle Berrin, a aussi raconté son harcèlement sexuel. Sa plainte a d'ailleurs obligé Warner Bros et le producteur à se séparer. D'autres entreprises, comme Playboy, se sont aussi éloignées du producteur pour leurs projets en cours.