Christopher Robin Official Teaser Trailer

publié le 07/03/2018 à 16:43

Une nouvelle adaptation sous le signe des retrouvailles. Après Mary Poppins, Disney poursuit sur sa lancée en dévoilant les premières images de Christopher Robin. Un retour en enfance où l'on découvre Winnie l'ourson qui débarque dans le monde réel.



Dans ce premier teaser, on retrouve Ewan McGregor dans le rôle titre. L'acteur écossais incarne Christopher (ou Jean-Christophe dans la version française), le jeune garçon devenu adulte. Travaillant dans une grande société pour un patron peu compréhensif, il est contraint de faire passer sa carrière professionnelle avant sa vie de famille. Mais alors qu'il se balade dans un parc, il croise la route d'une vieille connaissance: son ami Winnie l'ourson.

Si l'intrigue reste encore inconnue, on retrouvera aussi au casting du film Hayley Atwell et Mark Gatiss. Les fans du célèbre ours en peluche devront cependant patienter car cette adaptation live signée Marc Forster sortira en France le 1er août prochain.