publié le 25/06/2018 à 11:15

Vanessa Paradis est l'une des actrices de la semaine. La comédienne s'est confiée à l'occasion de la sortie mercredi 27 juin du film Un couteau dans le cœur, réalisé par Yann Gonzales. Un long-métrage horrifique, onirique, poétique et romantique qui avait fait sensation à la fin du dernier festival de Cannes.



Le film Un couteau dans le cœur se passe à la fin des années 70 dans le milieu du porno gay. Anne, une productrice de films X tente de reconquérir la femme qu'elle aime alors qu'un terrible tueur masqué décime ses acteurs dans des mises en scène sexuelles macabres et sanglantes. Cette femme complexe est incarnée par Vanessa Paradis, encore surprise d'avoir reçu cette proposition. "Quelle chance d'être celle qui a ce scénario entre les mains et ce rôle", reconnaît l'actrice. "C'est une femme décapante, c'est une femme très très riche d'un caractère quand même bien trempé (...). Elle est vraiment haute en couleurs".

Mais ce film de Yann Gonzales n'est pas à mettre entre tous les yeux : hommage au cinéma fantastique et baroque italien des années 70, avec un soupçon de de Palma ou de Zulawski, il est à la fois violent, dérangeant, déroutant et peut choquer les jeunes spectateurs.

Pour Vanessa Paradis, le personnage d'Anne donne l'occasion d'une vraie performance physique, jusque dans son look. "Je porte une perruque dans le film. Donc couvrir ma tête comme ça avec ce blond platine, ses bottes rouges aux pieds, déjà ça donne beaucoup à l'attitude de son personnage", raconte-t-elle. "Mais c'est fou ce que ça fait d'enfiler le costume de son personnage".