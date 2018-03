publié le 03/03/2018 à 18:32

Qui remportera la statuette dorée du meilleur film ? Neuf long-métrages s'affronteront dimanche 4 mars pour l'Oscar 2018 du meilleur film. Après une année 2017 très riche au cinéma, difficile de les départager. À deux jours seulement de la cérémonie, YouTube l'a fait et a désigné son meilleur film, en tout cas le plus populaire, parmi les neufs nommés.



La plateforme d'hébergement de vidéos en ligne a publié les statistiques de visionnages de ses bandes annonces pour l'année 2017 et le grand gagnant est Dunkerque de Christopher Nolan avec 43,9 millions de vues sur l'année 2017. Il est suivi par le film d'horreur Get Out avec 29,9 millions de visionnages. Suit La forme de l'eau, tout juste sorti dans les salles françaises, avec 18,2 millions de vues.

Le classement des bandes-annonce les plus vues sur YouTube :

1. Dunkerque, Christopher Nolan : 46.9 millions de vues

2. Get Out, Jordan Peele : 29,9 millions de vues

3. La Forme de l'eau, Guillermo del Toro : 18,2 millions de vues

4. Pentagon Papers, Steven Spielberg : 17,3 millions de vues

5. Lady Bird, Greta Gerwig : 11,5 millions de vues

6. Phantom Threads, Paul Thomas Anderson : 9,7 millions de vues

7. Call Me By Your Name, Luca Guadagnino : 9,7 millions de vues

8. Les heures sombres, Joe Wright : 6 millions de vues

9. Three Billboards, les panneaux de la colère, Martin McDonagh : 5,2 millions.

> DUNKERQUE (Christopher Nolan, 2017) - Bande Annonce VF

YouTube en a également profité pour analyser les commentaires et les réactions des internautes sous ces différentes bandes annonces. Le film qui a le plus fait rire les internautes est Three Billboards, les panneaux de la colère. Celui qui les a fait le plus pleurer est Call Me By Your Name mais la communauté s'est plus identifié à Lady Bird.