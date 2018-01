publié le 23/01/2018 à 08:59

Plus que quelques heures avant l'annonce officielle. Les nominations pour la 90ème cérémonie des Oscars du cinéma seront annoncées mardi 23 janvier. Dans cette course prestigieuse aux statuettes, la liste des films et professionnels du septième art sera rendue publique lors d'une conférence de presse.



Deux jours après la cérémonie des SAG Awards 2018, l'Academie des Oscars annoncera la liste des nommés de la prochaine cérémonie. Parmi les favoris, les films 3 Bilboards, Les Heures Sombres ou encore Moi, Tonya risquent de remporter plusieurs nominations. Côté cinéma français, les films 120 battements par minute, Barbara et Le Redoutable n'ont pas été retenus dans la catégorie "Meilleur film étranger".

Pour la seconde année consécutive, la remise de prix hollywoodienne sera présentée par l'animateur et humoriste Jimmy Kimmel. L'édition 2018 des Oscars se tiendra au Dolby Theatre de Los Angeles le 4 mars prochain.