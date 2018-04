"Pierre Lapin", "Gaston Lagaffe" et "Dans la brume" au cinéma cette semaine

publié le 04/04/2018 à 13:22

Parmi les nouveaux films à l'affiche, à quelques jours justement du début de ces vacances de Pâques, on retrouve d'abord le film d'animation Pierre Lapin. Une merveille de drôlerie, de rythme et de tendresse, qui mêle animaux en images de synthèse et véritables acteurs dans de vrais décors. L'histoire est adaptée des contes illustrés de l'anglaise Béatrice Potter, créés au début du 20ème siècle.



Pierre Lapin et sa famille vivent aux abords d'un cottage, s'amusant à boulotter le potager voisin, jusqu'au jour où un nouvel occupant s'installe sur place et décide que ça doit cesser. Un combat titanesque s'engage et tous les coups sont permis. Côté casting, Philippe Lacheau et sa bande, Julien Arruti et Élodie Fontan prêtent leurs voix aux personnages.

> Pierre Lapin - Bande-Annonce - VF

"Gaston Lagaffe"

Autre film familial à découvrir aujourd'hui au cinéma, l'adaptation signée Pierre François Martin Laval des aventures du célèbre étourdi, inventeur créé par le dessinateur Franquin. Entre effets spéciaux et décors impressionnants, on retrouve à l'affiche PEF lui-même mais aussi Arnaud Durcret ou encore Jérôme Commandeur. Pour incarner Gaston Lagaffe, c'est Théo Fernandez qui a été choisi pour revêtir le fameux pull vert du héros. L'acteur a notamment été révélé dans la triomphante trilogie des Tuche.

> Gaston Lagaffe - Bande Annonce Officielle - UGC Distribution

"Dans la brume"

Dans un autre registre entre la science-fiction et le thriller, on découvre le film Dans la brume de Daniel Roby. L'intrigue se déroule à notre époque à Paris. Un tremblement de Terre fait resurgir des abîmes une fumée rougeâtre hautement toxique qui emplit les rues jusqu'aux derniers étages des immeubles. Mathieu et Anna sont les parents séparés d'une petite fille, Sarah, gravement malade qui vit dans une bulle pour échapper aux microbes. Face au désastre, père et mère vont devoir braver l'extérieur pour trouver de quoi alimenter la machine qui aide Sarah à respirer.



Malgré une certaine platitude des dialogues, les scènes sont vraiment haletantes, ponctuées d'un rebondissement final malin et des effets visuels qui n'ont rien à envier aux productions américaines. Côté casting, Olga Kurylenko et Romain Duris incarnent ce couple de parents aux abois.

> Dans la brume - avec Romain Duris & Olga Kurylenko - Bande-Annonce

Les autres sorties de la semaine

Également à l'affiche cette semaine, l'excellent film d'espionnage américain Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Attention certaines scènes sont assez violentes et sexuelles. On retrouve aussi Lutine d'Isabelle Broué, une fausse vraie-fiction sous la forme d'un vrai-faux documentaire suivant les malheurs et bonheurs sentimentaux d'une réalisatrice mettant en scène un film sur le désir de vivre plusieurs histoires d'amour en même temps.