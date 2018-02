"Mary et la fleur de sorcière" : le Poudlard captivant des héritiers de Miyazaki

publié le 21/02/2018 à 17:40

"C'est le nouveau film de Miyazaki ? Non. Mais c'est quand même un film d'animation du Studio Ghibli ? Non plus." Voilà la conversation qui ne manquera pas d'entourer la sortie de Mary et la Fleur de Sorcière au cinéma ce mercredi 21 février 2018. Il faut dire que ce nouveau film japonais emprunte copieusement le style du fameux réalisateur du Voyage de Chihiro ou du Château dans le Ciel.



Mais ce film réalisé par le Studio Ponoc n'est pas un vulgaire plagiat. S'il y a une véritable similitude, c'est que les artistes derrière Mary et la Fleur de Sorcière sont des anciens de la mythique maison Ghibli. Hiromasa Yonebayashi, le réalisateur, était d’ailleurs à la manœuvre derrière Arrietty, le petit monde des chapardeurs et Souvenirs de Marnie chez Ghibli.

Voilà de quoi expliquer le style rond des personnages et de leurs expressions, la direction artistique reconnaissable entre mille, les couleurs, la magie et la célébration de la nature omniprésente dans ces films d'animation.

Mary à l'école des sorciers

Mary et la Fleur de Sorcière raconte l'histoire d'une jeune enfant terriblement complexée par ses cheveux roux, maladroite au possible mais courageuse. Plus que tout, Mary veut se rendre utile et être appréciée. Dans la maison de sa grande-tante Charlotte, perdue dans une campagne anglaise fantasmée et sublime, elle court dans tous les sens pour aider son prochain.



Après avoir été guidée par un couple de chats étranges dans une forêt drapée de brume, la jeune Mary tombe sur une fleur ensorcelée qui lui confère, pour un jour seulement, des pouvoirs magiques extraordinaires. Propulsée sur un balai volant qui traînait par hasard près de ces fleurs, la jeune Mary se retrouve catapultée dans une école qui accueille les sorcières et sorciers du monde. Vous connaissiez Poudlard dans Harry Potter ? Voici Endor, académie magique qui existe cachée du monde dans les nuages.

Sitôt arrivée, sitôt Mary subjugue les professeurs et les élèves avec ses nouveaux dons. Les apprentis-sorciers qui passaient pourtant des années à maîtriser certains sortilèges sont immédiatement dépassés par la jeune fille. On l'acclame et on vante sa supériorité sans doute liée à ses cheveux roux qui - enfin - lui apportent des compliments plutôt que des remarques déplacées.



Mais rapidement, quelque chose ne tourne pas rond. Madame Mumblechook, la directrice ronde et menaçante d'Endor (elle rappellera Yubaba du Voyage de Chihiro ou la sorcière et Madame Suliman dans Le Château ambulant) et son collègue le Dr. Dee font peser sur les lieux une aura maléfique. Ce qui était un lieu merveilleux devient rapidement un piège.

Un pastiche absolument charmant

Le film traite astucieusement de l'acceptation de soi, du passage de la naïveté de l'enfance à une plus grande maturité et du prix parfois amer du mensonge. Le message délivré par Mary et la Fleur de Sorcière est dans la droite ligne des morales des films du Studio Ghibli : la technologie est dangereuse face à la nature qui doit être respectée, l'amitié, la bonté et le sens du service permettent de triompher des obstacles.



Même si ce film est l’adaptation d'un roman britannique (The Little Broomstick de Mary Stewart) et que son intrigue et ses personnages sont très européens, une philosophie toute japonaise transpire de l'oeuvre.

Visuellement, le long-métrage est un régal. Il propose une animation splendide et traditionnelle, où les décors semblent être des aquarelles et où les personnages et objets animés se détachent discrètement de ces tableaux poétiques.



Moins moderne que Your Name, le film d'animation événement sorti en décembre 2016, Mary et la Fleur de Sorcière séduit par son côté "old-school", presque artisanal, dans un monde de l'animation résolument tourné vers le numérique. Maintenant que le Studio Ponoc a prouvé qu'il pouvait faire une oeuvre comme Miyazaki, nous avons hâte de voir ce que ses artistes nous réservent pour leurs prochaines œuvres. Autant de charme mais peut-être plus d'audace ?