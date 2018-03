publié le 28/12/2016 à 19:10

Si vous connaissez des férus d'animation japonaise, vous avez peut-être déjà entendu parler de Your Name. Ce long-métrage réalisé par Makoto Shinkai (Garden of Words) est un véritable phénomène en Asie, et sort dans les salles françaises ce 28 décembre. Acclamé unanimement par les critiques, il a ameuté les foules au Japon, où il a même réussi à faire plus fort que l'emblématique studio Ghibli (Princesse Mononoké, Le Château dans le ciel, Le Voyage de Chihiro).





Your Name raconte l'histoire de 2 lycéens : Taki, vivant à Tokyo, et Mitsuha, résidant dans une petite ville perdue dans les montagnes. Tout change lorsque des comètes traversent le ciel. Ils formulent un vœu : celui de se retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre. Bien qu'ils ne se connaissent pas, les deux adolescents se retrouvent à échanger leur corps, et leurs vies, dans leurs rêves, sans pouvoir y faire quoique ce soit. Mais ils espèrent se rencontrer un jour. Entre drame, science-fiction, surnaturel et romance, Your Name a su charmer le public du Japon aux États-Unis, et s'apprête à faire de même chez nous.

> "Your Name" - Bande-annonce VF ( Film / 2016 )

1. Il est adapté d'un roman à succès

Your Name est l'adaptation d'un roman du même nom, également écrit par Makoto Shinkai, qui en assure la réalisation. Ce qui est étonnant, c'est la vitesse à laquelle la sortie du livre et celle du film se sont enchaînées. Le roman a été publié le 18 juin 2016, aux éditions Kadawa. Il a dépassé lemillion d'exemplaires vendus au Japon en septembre 2016.



C'est la révélation pour Makoto Shinkai. Ce Japonais de 43 ans ne se ménage pas depuis le début des années 2000, travaillant aussi bien dans l'animation que les jeux vidéo, la réalisation et l'écriture de romans et de mangas. On le connaissait surtout pour The Garden of Words, roman sorti en 2014 et qu'il a adapté en court-métrage d'animation. Il raconte le début d'une amitié entre Takao, lycéen voulant devenir cordonnier, et Yukino, trentenaire mystérieuse. Là aussi, la poésie de Makoto Shinkai avait été saluée.

2. Il a fait plus fort que les films de Miyazaki

Le succès fulgurant de Your Name sous format papier s'est poursuivi dans les salles obscures. Le 26 août, la version anime débarque sur le grand écran. Dès sa première semaine d'exploitation, elle se retrouve au sommet du box-office pendant 14 semaines, battu par Les Animaux Fantastiques.



Les compteurs s'affolent : près de 290 millions de dollars de bénéfices engrangés. Le film devient le premier long-métrage japonais d'animation non-réalisé par Miyazaki - fondateur et encore jusqu'à récemment patron des studios Ghibli - à franchir la barre des 100 millions de dollars de bénéfices au Japon. Your Name est à présent le 2e film japonais le plus rentable de l'Histoire du cinéma, derrière Le Voyage de Chihiro, mais devant Princesse Mononoké.



3. Un succès mondial

À l'étranger, on succombe aussi, à commencer par le reste de l'Asie, où il s'est exporté en premier. Même la politique de censure chinoise, qui limite beaucoup les imports de films, n'a pu y résister. Là-bas, Your Name est devenu le 2e film japonais le plus rentable de l'Histoire, et le premier en Thaïlande. Fin novembre, le nombre de spectateurs a atteint les 15 millions.



Pour pouvoir se placer dans la course aux Oscars, Your Name n'est sorti que pendant une semaine aux États-Unis, début décembre, à Los Angeles. Il reviendra dans le reste du pays en 2017. Vu son succès et l'éloge qui en est fait - il a aussi remporté plusieurs distinctions au Japon - il est plus que probable de le voir figurer dans la liste des nommés pour l'Oscar du meilleur film d'animation.