C'est le rendez-vous annuel du gratin du septième art français. Comme chaque année, la cérémonie des César 2018 récompense ceux qui ont marqué le cinéma l'an passé. Parmi les films en compétition, 120 battements par minute, de Robin Campillo, et Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel, sont les favoris avec chacun 11 nominations.

Pour ne rien rater de la cérémonie animée par Manu Payet le vendredi 2 mars à la salle Pleyel, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Pour les téléspectateurs, c'est toujours sur Canal + qu'ils pourront suivre la cérémonie en direct, en clair et en exclusivité à partir de 21 heures.



Pour les cinéphiles qui ne sont pas abonnés à la chaîne cryptée, rien n'est perdu. Ils pourront également suivre la 43ème édition en direct sur le site de la chaîne MyCanal.fr mais aussi sur Dailymotion. Les vidéos et autres moments forts de la remise de prix seront disponibles sur le site.

De 20 heures jusqu'à 1 heure du matin, RTL couvrira la 43ème cérémonie des César. Notre journaliste Vincent Perrot sera avec les réalisateurs Régis Wargnier et Benoît Gallerey tandis que Stéphane Boudsocq commentera avec eux la soirée en direct de la salle Pleyel et accueillera les invités lauréats. En parallèle, la soirée sera également à suivre en direct sur RTL.fr.