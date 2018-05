publié le 25/05/2018 à 20:37

"Un homme grossier, rentre-dedans et vulgaire", voilà comment Bérénice Bejo décrit Harvey Weistein qui avait distribué le film The Artist aux États-Unis dans lequel elle jouait. Le producteur déchu a été inculpé ce vendredi 25 mai pour un viol et une agression sexuelle, sur deux femmes différentes. Cette affaire est "atroce", selon l'actrice française, "et c'est en même temps important que cela puisse faire changer les choses et il était temps".



Bérénice Bejo tient l'un des rôles principaux dans L'Extraordinaire voyage du Fakir réalisé par Ken Scott qui sortira mercredi 30 mai prochain en salles. "Ce film est une fable", confie la comédienne, "ce n'est absolument pas réaliste". Il raconte l'histoire d'un jeune Indien qui quitte son pays pour la France, et le spectateur suit ses aventures à travers l'Europe. "Le film parle de choses sérieuses mais de manière très délicate, ce n'est pas agressif", affirme l'actrice qui ajoute qu'il "ne donne pas leçons".

Bérénice Bejo affirme avoir dit oui au film pour les valeurs qu'il véhicule, mais surtout "pour Ken Scott", dont elle affirme adorer le travail, notamment avec le film Starbuck. "Il est très drôle, très fin. Il ne prend rien au sérieux mais tout est grave et tout est sérieux", affirme-t-elle avant de conclure : "J'avais envie de retourner à la comédie et je me suis éclaté avec ce personnage".