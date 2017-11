Avec "Le Brio", Yvan Attal signe un "film sur l'époque"

publié le 17/11/2017 à 11:58

Avec Le Brio, Yvan Attal signe son cinquième film. C'est l'histoire d'une rencontre : incongrue, improbable, un duo façon duel entre Nayla, jeune femme d'origine maghrébine, étudiante à la fac de droit d'Assas, jouée par Camélia Jordana, et Pierre Mazard, professeur intransigeant qui ponctue ses cours magistraux de provocations politiquement incorrectes, campé par Daniel Auteuil.



Le Brio, c'est un peu La Belle et la Bête qui rencontrerait Pygmalion de George Bernard Shaw. À la suite d'un énième dérapage, Mazard va être contraint de préparer Nayla pour qu'elle représente l'université à un prestigieux concours d'éloquence. Parviendra-t-il, lui, à faire un pas vers elle au delà de ses préjugés ? Arrivera-t-elle, elle, à accepter les conseils d'un type qui la hérisse ?



C'est un film dans l'air du temps, ce moment de civilisation où il faut oser mettre sur la table certains sujets, même s'ils nous grattouillent et nous chatouillent : ça veut dire quoi le patrimoine culturel et comment transmettre ces valeurs ? Pourquoi avons-nous peur de l'autre au point de le croire inférieur ou incompatible avec nous ?



Est-ce qu'on pourrait une bonne fois accepter de s'ouvrir et de s'enrichir au contact de l'inconnu ? Yvan Attal apporte des réponses pleines de bon sens et de bienveillance au cœur d'une comédie remarquablement écrite, acide quand il le faut, tendre aussi et portée par des comédiens impeccables.



On ne peut pas brandir une carte victimaire tout le temps pour justifier un tas de choses. Yvan Attal sur RTL





Est-ce que Yvan Attal et Daniel Auteuil ont tous les deux le sentiment d'avoir participé à un film qui dit des choses sur notre époque ? "C'est probablement un film sur l'époque évidemment, confirme le réalisateur au micro de RTL. Après, moi je me suis concentré sur le parcours de cette fille, la confrontation entre les deux. Oui, c'est un film d'une époque parce qu'on est confronté aujourd’hui à des soucis, mais pas que dans un sens. Souvent on a l'impression qu'on regarde les choses que d'un côté, mais il y a un effort à faire des deux côtés. On ne peut pas brandir une carte victimaire tout le temps pour justifier un tas de choses. Évidemment qu'on ne tend pas probablement pas le bras à certains, mais il y a un chemin à faire des deux côtés".



"Le film fait ce chemin, corrobore Daniel Auteuil. L'intelligence fait qu'il est possible de réunir deux mondes, deux générations et deux cultures. Sous la comédie, c'est ce sujet là qu'on avait envie de traiter et c'est plaisant de pouvoir à la fois partir de ce Pygmalion moderne et raconter des choses sur notre époque".



Le Brio sortira en salles de cinéma mercredi 23 novembre, avec RTL.