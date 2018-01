8 films sur le journalisme à regarder si vous avez aimé "Pentagon Papers"

publié le 28/01/2018 à 09:46

Des salles de rédaction enfumées, des journalistes qui grommellent, des rédacteurs en chef hystériques, des pressions politiques... et le tout avec des sonneries de téléphone et le cliquetis des claviers d'ordinateur dans le fond. Si vous aimez les intrigues journalistique et les thrillers politiques, vous pourriez bien aimer la dernière création de Steven Spielberg : Pentagon Papers.



Le film avec Meryl streep et Tom Hans vous projettera quelques décennies en arrière dans le dilemme de Katharine Graham, propriétaire du Washington Post. Doit-elle révéler des secrets politiques sur la guerre du Viet Nam ou risquer son journal face à la justice et la Maison Blanche de Nixon ?

Si cette ébauche d'intrigue vous émoustille déjà ou que vous avez aimé le film, voici huit long-métrages plus ou moins récents (mais tous d'excellente facture) qui pourrait ravir votre cœur d'amoureux du bon cinéma.