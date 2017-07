publié le 21/07/2017 à 15:39

Humains, orcs, elfes... Cela ne vous rappelle rien ? Netflix ne se lance pas dans une réadaptation du Seigneur des Anneaux mais dans l'univers fantastique, avec Bright. Un film signé David Ayer (Suicide Squad) avec Wlill Smith en policier qui tente de faire cohabiter tout ce petit monde du mieux qu'il peut dans un Los Angeles fantasmé. Mais lorsqu'il se retrouve à travailler avec l'Orc Jakoby (Joel Edgerton), sa vie va complètement changer.



David Ayer signe avec Bright son premier film pour Netflix. Avec un budget avoisinant les 90 millions d'euros, il devient le long-métrage le plus coûteux de la plateforme. C'est l'une des premières grandes-annonces du géant du streaming américain au Comic Con de San Diego, la grand-messe de la pop culture.

Avec Bright, Netflix espère séduire un public amateur d'action, de fantasy, mais aussi d'humour comme on le remarque lors des échanges entre Will Smith et son coéquipier Orc. Les deux policiers ne seront pas au bout de leur peine lorsqu'ils découvriront une elfe armée d'une baguette magique aussi destructrice qu'une arme nucléaire. Rendez-vous le 22 décembre sur Netflix.