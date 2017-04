publié le 10/04/2017 à 10:55

Un profil pour deux, c'est l'histoire d'un veuf inconsolable qui va tomber sous le charme d'une inconnue, rencontrée via internet. Mais il va en fait demander au jeune homme, qui lui a appris à se servir du web, d'aller au rendez-vous à sa place ! Cette version moderne de Cyrano est à la fois tendre, drôle et émouvante. Le film permet surtout de retrouver Pierre Richard, crinière banche et regard bleu, dans un rôle avec lequel il poursuit la longue série de personnages qui ont fait son succès dans les années 70-80, du Grand blond en passant par La Chèvre.



On le revoit régulièrement depuis quelques temps, après une longue période d'éclipse sur grand écran. Est-ce le cinéma qui ne l'intéressait plus ou lui qui n'intéressait plus le cinéma ? "Il y a un peu des deux", répond Pierre Richard.

Après mon dernier film, il semblerait que le cinéma m'ait un peu oublié. Pierre Richard Partager la citation





"Après mon dernier film, Droit dans le mur, il semblerait que le cinéma m'ait un peu oublié. Moi je m'en fiche, si je travaille je suis content, si je ne travaille pas, je vais à la pêche ! C'est pas le public qui me boudait, c'était les producteurs", ajoute-t-il, avant de conclure : "Si ça vient, ça vient. J'ai l'impression qu'avec l'âge, je suis devenu zen".

