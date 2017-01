La Nintendo Switch sortira le 3 mars prochain a annoncé le pionnier japonais. L'occasion pour la firme de revenir sur les détails de la nouvelle console

par Valentine De Brye , Avec AFP publié le 13/01/2017 à 08:59

On connaissait son concept depuis octobre dernier, mais ce vendredi 13 janvier, Nintendo a enfin dévoilé la date de sortie de sa dernière invention, la Nintendo Switch : elle verra le jour le 3 mars prochain. L'occasion pour la firme de Kyoto de revenir sur les détails et les précisions de cette nouvelle console.





À deux mois du jour J, le géant japonais précise que les précommandes de la nouvelle Nintendo débutent ce vendredi 13 janvier. Les Français peuvent d'ores et déjà passer commande auprès des principaux distributeurs, notamment sur Amazon.



Non communiqué initialement, le tarif en France a été fixé à 329,99 euros (299,99 dollars aux États-Unis), selon Amazon et Micromania. La sortie de la Nintendo Switch est un enjeu de taille pour la firme qui peine à se démarquer de son plus grand concurrent Sony. À noter que l'accès au jeu en ligne sera payant, à l'instar du Xbox Live et du Playstation Network.





"La Switch permettra des jeux auxquels il était impossible de jouer jusqu'à présent" , a expliqué l'un des responsables du développement Nintendo. Avec son concept "hybride", Nintendo ne concurrence pas directement Sony avec sa PlayStation , mais s’installe entre la PS4 et le jeu smartphone. L'un des dirigeant Nintendo a également indiqué que "dès à présent, 50 studios de développement sont impliqués dans le création de 80 jeux".