Considéré comme un grand classique du cinéma américain populaire, le film "La vie est belle", sorti en 1946, est souvent rediffusé à la période de Noël par les chaînes de télévision américaines.

par Philippe Corbé , Loïc Farge publié le 21/12/2016 à 12:42

Beaucoup de Français qui aiment le cinéma ont certainement vu It’s a Wonderful Life (La vie est belle), avec James Stewart. Mais les Américains connaissent par cœur le film de Frank Capra, dont la première a eu lieu il y a exactement soixante-dix ans. Cela passe encore plus souvent à la télé que La Grande Vadrouille en France : tous les ans à Noël. Il a été diffusé sur NBC, l’une des plus grandes chaînes, le premier samedi de décembre, en prime time. Il repassera sur la même chaîne, le soir du 24 décembre. Demandez-vous depuis quand vous n’avez pas vu sur TF1 ou France 2 en prime time un film en noir et blanc des années 40. Ici c’est une tradition de Noël aussi essentielle que les grandes chaussettes accrochées à la cheminée ou les pulls "Christmas" avec des motifs moches.



La vie est belle est d’abord assez sombre. Cela se passe le 24 décembre, dans une petite ville où le personnage principal, un petit patron, qui cherche à faire le bien autour de lui, est ruiné par un homme d'affaires arrogant. Il est sur un pont et va se suicider. Il regrette d'être né. Mais un ange gardien arrive et lui fait découvrir ce que serait devenue sa petite ville, sa famille, s’il n’avait pas existé. Le héros réalise qu’il compte, que sa vie a un sens, que malgré ses difficultés, sa vie est belle (d’où le titre du film). Et ce soir de Noël, il renonce au suicide.

> Une bande annonce du film "It's A Wonderful Life"

Si tous les Américains revoient sans cesse La vie est belle avec autant de plaisir, à chaque Noël, c'est à cause de la morale du film, qui est profondément américaine. D'abord il faut garder la foi. Pour certains c’est la foi religieuse. Mais même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, avoir la foi en soi, la foi dans les petites choses que vous apporte la vie, la foi en un avenir meilleur, toute vie mérite d’être vécue.

Crédit : DR Une affiche de "La vie est belle" de Franck Capra

Ensuite la vrai richesse dans la vie, c’est le don de soi. Comme disent les Américains, "giving back" (, rendre aux autres ce que la vie vous a donné), "make a difference" (faire la différence, que ses initiatives individuelles changent la vie des autres qui en ont besoin). Enfin toujours chercher ce qu’il y a de meilleur chez les gens. Quand ceux qui répandent le mal vous font désespérer de la vie, ce qui va vous sauver, c’est de faire le bien.



Tout cela peut paraître naïf, le bien, le mal. Mais c’est profondément l’état d’esprit de ce pays. En cette fin d'année, La vie est belle de Capra prend un sens très particulier pour des millions d’Américains désespérés par la nouvelle ère Trump. Ils voient le nouveau président comme une réincarnation du méchant homme d’affaire du film. Comme l’écrivait le journal le Daily News, La vie est belle "montre le vrai visage d’une Amérique généreuse, solidaire, et au fond optimiste", et "prouve que cette nation n’est pas trumpiste".