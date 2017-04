Alexandre Astier en roi Arthur entouré du chevalier Bohort et de son beau-père le seigneur Léodagan

publié le 06/04/2017 à 14:22

"C'est pas faux", "On en a gros", "Allez vous faire voir chez le pape"... Les répliques sont devenues cultes, les personnages indémodables et ils vont bientôt revenir. Kaamelott va être (enfin) adaptée en film, voire en trilogie, et le tournage devrait commencer cette année.



C'est Alexandre Astier qui l'a confirmé dans une interview au Gros Journal sur Canal+. De quoi donner envie à tous les fans de revivre les meilleurs moments de cette mini-série diffusée sur les chaînes du groupe M6 depuis 2005.

Perceval, Karadoc, Bohort, Leodagan, Lancelot, Merlin, Guenièvre, la Dame du Lac, Gauvin, Séli, père Blaise, Yvain... Avec ceux qui l'entourent, le roi Arthur campé par Alexandre Astier, a conquis un public qui s'esclaffe sur les moindres prises de paroles. À l'occasion de ce retour annoncé des chevaliers de la table ronde, petit best-of des gifs tirés de la série, devenue culte.

Les répliques cultes

Le roi Arthur dans toute sa splendeur

Les personnages secondaires