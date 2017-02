publié le 08/02/2017 à 12:10

Enfin le premier aperçu officiel. Le remake américain d'Intouchables, succès international du cinéma français sorti en 2011, se dévoile avec une première photo des deux acteurs principaux. En plein tournage à Philadelphie, le comédien Kevin Hart (qui reprend le rôle d'Omar Sy) a publié un cliché sur Instagram. À côté de lui, Bryan Cranston, l'inoubliable Walter White de Breaking Bad, qui succède à François Cluzet dans la peau du millionnaire dépressif et tétraplégique.



"Travailler avec Bryan Cranston est absolument incroyable... J'ai hâte que vous découvriez notre version de ce film", a-t-il ajouté en légende de la photo. Sur celle-ci, les deux acteurs semblent très fidèles aux personnages du film d'Olivier Nakache et Éric Toledano, tant leurs costumes sont similaires à ceux portés par les comédiens d'origine. Kevin Hart avait par ailleurs salué la performance de son prédécesseur par le biais d'un premier cliché du tournage, sur lequel il apparaissait seul : "Énorme Big Up à Omar Sy, qui était incroyable dans l'original. Je vais te rendre fier mec !!!!! Je suis fan." Quant au titre, il n'est pas moins semblable à celui de la version originale : Untouchable.

Working with Bryan Cranston is absolutely incredible....I can't wait for you guys to see our version of this film. #untouchable Une photo publiée par Kevin Hart (@kevinhart4real) le 7 Févr. 2017 à 10h06 PST

Nicole Kidman apparaît dans le film

Un autre grand nom apparaîtra au générique de cette adaptation made in USA : celui de Nicole Kidman. On ignore pour l'instant quel rôle elle y tiendra. Le long-métrage est réalisé par Neil Burger, l'homme au commande de Divergente et L'Illusioniste. Aucune date de sortie n'a pour l'instant été communiquée pour ce film qui devra relever un gros défi : à sa sortie, la version originale a totalisé 19,2 millions d'entrées rien qu'en France, et s'est imposé comme le film français le plus vu dans le monde.